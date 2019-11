Frauen im Management tun den Unternehmen gut

Eine Studie bracht Erstaunliches an den Tag: Sitzen mehr Frauen im Management einer Gesellschaft, sind höhere Aktienkurse zu erwarten





Frauen dürfte diese Studie der Schweizer Großbank Credit Suisse freuen. Um 3,6 Prozent läuft es besser mit der Rendite und den Aktienkursen, wenn mindestens ein Fünftel der Führungsriege mit Frauen besetzt ist. Dafür wurden 3000 Firmen und deren Entwicklung seit 2010 untersucht.







Auch eine Untersuchung laut der Internationalen Arbeitsorganisation ILO kam Mitte 2019 zu einem ähnlichen Ergebnis: Konzerne, die auf Frauen in der Managementebene setzen, sind erfolgreicher. Dennoch sind Chefinnen noch in der Minderheit. Hier wurden mehr als 12.000 Unternehmen aus 70 Ländern befragt. Und fast zwei Drittel der Unternehmen konnten ihre Gewinne steigern, da sie Frauen in der Unternehmensleitung hatten.







Ob das an den Eigenschaften Kreativität und Innovation liegt, die bei Frauen besonders ausgeprägt sind, jedenfalls sind die Ergebnisse der Studien interessant. Eine positive Auswirkung auf den Erfolg eines Unternehmens haben natürlich auch viele andere Faktoren. Aber sucht man nach Aktiengesellschaften mit Frauen in der obersten Etage, stößt man beispielsweise auf Sibanye-Stillwater oder Revival Gold.







Bei Sibanye-Stillwater findet man zwei Frauen in der Direktorenetage. Sibanye-Stillwater besitzt Goldprojekte im berühmten Witwatersrand Becken in Südafrika. Dazu kommen große Platin- und Palladiumprojekte in Südafrika und Nordamerika.







Revival Gold arbeitet in Idaho am ehemals produzierendem Beartrack-Goldprojekt und am angrenzenden Arnett-Goldprojekt. Das auf Wachstum ausgerichtete Unternehmen verfolgt zudem weitere Möglichkeiten Projekte zu entwickeln und zu erschließen.









