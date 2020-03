Fraport-Calls mit 61%-Chance bei Kurserholung auf 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Wegen des vom Coronavirus verursachten Einbruch des Passagier- und Frachtaufkommens mit Asien zählte die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport (ISIN: DE0005773303) in den vergangenen Tagen zu den schwächsten im MDAX-Index gelisteten Werten. Innerhalb des Zeitraumes vom 20.2.20 bis zum 2.3.20 brach der Aktienkurs vom 70,10 Euro auf bis zu 54,94 Euro um 21,6 Prozent ein. In den vergangenen zwei Tagen konnte sich die Aktie von diesem Tiefststand wieder etwas nach oben hin absetzen.

Wer sich dem Inhalt der neuesten UBS-Analyse anschließen möchte, dass der Gegenwind in der Luftfahrtbranche zwar noch anhalten wird, dass aber bereits viel Negatives im Aktienkurs eingepreist sei und dass die Aktie mit einem Kursziel von 87 Euro als kaufenswert eingeschätzt wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 57,50 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Fraport-Aktie mit Basispreis bei 57,50 Euro, Bewertungstag 17.6.20, BV 0,1, ISIN: DE000HZ7H1J1, wurde beim Fraport-Aktienkurs von 56,22 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro gehandelt.

Wenn sich die Fraport-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 60 Euro erholt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,46 Euro (+48 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 52,0282 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 52,0282 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PZ2RRH0, wurde beim Aktienkurs von 56,22 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro taxiert.

Kann der Kurs der Fraport-Aktie in den nächsten Wochen auf 60 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,79 Euro (+61 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 49,112 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 49,112 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UX8QBV9, wurde beim Fraport-Aktienkurs von 56,22 Euro mit 0,73 – 0,74 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Fraport-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,08 Euro (+46 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fraport-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fraport-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

