Fraport Aktie: Wow – das ist mal ein starkes Kursziel!

Die Aktie des angeschlagenen Flughafenbetreibers Fraport hat sich in den letzten Wochen sehr positiv entwickelt und eine kräftige Erholungsbewegung eingeleitet. Der Anteilsschein profitiert von den jüngsten Entwicklungen in der Impfstoffforschung. Inzwischen stehen gleich mehrere Impfstoffe gegen das Corona-Virus vor der Zulassung. Anleger spekulieren daher auf eine Erholung des Flugverkehrs und wieder steigende Passagierzahlen.

Zum Ende der vergangenen Woche ließen die Anleger den Kurs im Hoch bis auf 52,85 Euro ansteigen. Das war der höchste Stand seit Anfang März. Wird der Ausbruch über das Juni-Hoch bei 52,40 Euro in den kommenden Tagen bestätigt, würde damit eine Tassenformation aufgelöst. Dies hätte ein kräftiges Kaufsignal zur Folge, da die Tasse in der Charttechnik eine der bedeutendsten bullischen Formationen darstellt. Dann könnten die Anleger Kurs auf die im Februar – vor dem Crash – entstandene Abrisskante nehmen. Sie liegt bei 68,84 Euro.

In einer aktuellen Studie hat die Deutsche Bank die Papiere von Fraport von “Hold” auf “Buy” hochgestuft und das Kursziel deutlich von 35 auf 60 Euro angehoben. Damit reagierte die Bank auf die jüngsten Impfstoffmeldungen. Die zuständige Analystin glaubt an eine Erholung des Luftverkehrs in der zweiten Jahreshälfte 2021.

Insgesamt gibt es jedoch ein geteiltes Echo. Momentan beschäftigen sich 15 Analysten mit der Fraport-Aktie, von denen 5 für Buy, 7 für Hold und 3 für Sell plädieren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45,39 Euro und damit gut 11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.





