Fraport Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Die Aussicht auf eine baldige Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs hat die Märkte am Montag in die Höhe schnellen lassen. Der deutsche Leitindex stieg um mehr als 5 Prozent und überschritt die 13.000-Punkte-Marke. Der MDAX verbessert sich unter dem Strich nur um 1,72 Prozent. Dies liegt daran, dass Papiere wie HelloFresh, Shop Apotheke und Zalando, die in der Krise stark performt haben, hohe Verluste verzeichnen.

Aktien, die in der Krise zumeist auf dem Verkaufszettel standen, sind dagegen die großen Gewinner. Das gilt v.a. für die Aktien von Lufthansa und Fraport. Letztere steigt um sage und schreibe 33,8 Prozent auf 44,10 Euro. Das ist das beste Tagesergebnis in der Kurshistorie des Flughafenbetreibers. Damit hat sich der Kurs wieder über die 50-Tage-Linie (EMA50) geschoben, der Supertrend zeigt einen Bullenmarkt an. Aus charttechnischer Sicht liegt also ein Kaufsignal vor.

Die bisherige Jahresperformance lässt Rückschlüsse darüber zu, wie sich der Kurs im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie trotz des Mega-Anstiegs immer noch mit fast 42 Prozent im Minus. Im historischen Vergleich bedeutet dies eine massive Underperformance, da sich bei Berücksichtigung aller seit dem Jahr 2001 erzielten Renditen eine Per-Annum-Rendite von 7,47 Prozent ergibt. Statistisch gesehen könnte es für die Aktie also noch deutlich nach oben gehen und die Rendite am Ende des Jahres fast 50 Prozentpunkte höher ausfallen. Die Statistik bescheinigt der Aktie daher ein weiteres Kaufsignal.

Die Analysten haben bislang noch nicht auf die mögliche Zulassung eines Corona-Impfstoffs reagiert. Aus ihrer Sicht liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 39,35 Euro und damit rund 8 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt gemischt aus. Zurzeit beschäftigen sich 14 Analysten mit der Fraport-Aktie und es gibt 4 Buy-, 5 Hold- und 5 Sell-Einstufungen. Daraus ergibt sich ein neutrales Signal.

Unter dem Strich erhält die Fraport-Aktie 2,5 von 3 Punkten und ist damit insgesamt bullisch zu werten. Hier könnte sich ein Investment also durchaus lohnen. Charttechnik und Statistik sprechen für die Aktie.

Von Alexander Hirschler - 10. November 2020

