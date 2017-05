Frankreich – erste Analyse für den DAX

Macron versprach nach seinem Sieg nichts weniger als die Erneuerung der Republik. Beim DAX gab es einen Facelift schon in den vergangenen Tagen. Am Sonntag wird der Index knapp über 12.900 Punkten indiziert – die 13.000 lockt also am Montag. Falls die Marke zu Eröffnung fällt, wären wir live dabei. Wiralles -– ab 8 Uhr am Montag mit einem Charttechniker, einem Fundamentalexperten, einem Konjunkturexperten, einem Mann fürs Sentiment und nehmen Sie mit im Webinar –– kostenfrei!.

Unsere Auswahl für den DAX mit Schwerpunkt Absicherung:

Capped-Bonus – PR4XDN

Discount-Put – HU9MBJ / DL6H94

Inliner zur Absicherung HU9UA2 / HU9UBG.

Optionsschein-Call XM84T5 / Put CE40E5

Wir stellen den Kommentar von Dr. Thomas Gitzel der VP Bank Group vor:

Emmanuel Macron setzt sich bei der französischen Präsidentschaftswahl durch. Das ist nicht nur ein Sieg für Emmanuel Macron sondern auch für die EU. Die Demoskopen können sich auch die Hände schütteln: Die Ehre der Zunft ist gerettet. Die Umfrageergebnisse haben sich bestätigt.

Der Wahlsieg von Emmanuel Macron ist immens wichtig. Gerade bei den nun beginnenden Austrittsverhandlungen mit Großbritannien ist es wichtig, dass die EU Einigkeit beweist. Die Chancen sind günstig, dass Frankreich und Deutschland wieder enger zusammen rücken. Nur wenn beide großen Nationen an einem Strang ziehen, hat die EU und die Eurozone eine Chance. Theresa May sieht sich jedenfalls geschlossenen EU-Reihen gegenüber.

Grund zur überschwänglichen Freude besteht aber nicht. Die antieuropäischen Parolen von Marine Le Pen stießen bei vielen Bevölkerungsschichten auf Gegenliebe. Frankreich bleibt deshalb auch nach den Wahlen eine geteilte Nation.

Emmanuel Macron darf nun nicht die Hände in den Schoss legen. Der neue Präsident ist aufgefordert für frischen Wind im angestaubt wirkenden Élysée-Palast zu sorgen. Die Voraussetzungen hierfür sind günstig. Macron und seine Bewegung „En Marche“ können vermutlich auch bei den bevorstehenden Parlamentswahlen punkten. Die Tür für Reformen steht weit offen. Nutzt Macron die Chance nicht, dürfte Le Pen im Jahr 2022 beste Chancen auf den Präsidentschaftssitz haben.

An den Finanzmärkten dürfte der Sieg von Emmanuel Macron für Erleichterung sorgen. Trotz der klaren Umfrageergebnisse zugunsten von Macron saß der Stachel des Brexit-Votums und der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl noch tief. Ein gewisses Unwohlsein war deshalb vorhanden. Der Euro könnte noch leicht profitieren, da nun Spekulationen auf eine Ende der ultra-lockeren EZB-Geldpolitik zunehmen werden. Doch gerade hierbei ist Obacht angesagt. Die Inflationsraten im gemeinsamen Währungsraum werden noch über längere Zeit hinter den EZB-Vorgaben zurück bleiben. Grund für eine raschen geldpolitischen Kurswechsel besteht aus diesem Blickwinkel nicht. Die US-Notenbank bleibt derweil bei ihren moderaten Zinserhöhungen. Die transatlantische Zinsdifferenz spricht deshalb auf Sicht der kommenden Wochen für einen festeren US-Dollar. Daran ändert auch der Wahlsieg von Emmanuel Macron nichts.