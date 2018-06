Frankreich begibt neue zehnjährige Anleihe

Frankreich hat eine neue zehnjährige Anleihe im Volumen von 4,1 Milliarden Euro am Markt platziert. Der am 25.11.2028 endfällige Staatsbond wird mit 0,75 Prozent p.a. verzinst. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1 Euro.Frankreich ist zurück im Club der sicheren Euro-Staaten. Die Renditen der französischen Anleihen folgen den deutschen - sie sinken. Dem Wall Street Journal nach, das von einem „Macron Bump“ spricht, hat das Euroland diesen Bonus seinem Präsidenten Emmanuel Macron zu verdanken. Macron, der einst selbst Investmentbanker war, gilt jetzt als wirtschaftsfreundlicher Reformer. Als Nicolas Sarkozy das Amt 2012 an François Hollande übergab, entfernten sich Frankreichs Renditen dramatisch von den deutschen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.