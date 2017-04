Frankreich-Rallye: Neuer DAX-Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Der Einzug des EU-Befürworters Emmanuel Macron in die Stichwahl um das französische Präsidentenamt führte an den Aktienbörsen zu Beginn der neuen Woche zu starken Kursgewinnen. Die Angst vor einer Stichwahl zwischen den beiden EU-Gegnern Marine Le Pen und Jean-Luc Melenchon weicht der Erleichterung. Umfragen deuten nun auf einen klaren Sieg von Macron bei der zweiten Runde am 7. Mai hin.Der DAX startete schon mit einem Kurssprung um 260 Punkte bzw. 2,2 Prozent auf 12.310 Zähler in den Tag.Zusätzlichen Aufwind bekam das deutsche Börsenbarometer durch den ifo-Geschäftsklimaindex, der im April unerwartet deutlich um 0,5 auf 112,9 Punkte gestiegen war.Somit legte der DAX weiter zu und erreichte mit 12.428,62 Punkten ein neues Allzeithoch. Der alte Rekord aus dem Jahr 2015 hatte bei 12.390,75 Zählern gelegen.Stärkster Gewinner im DAX ist die Commerzbank mit einem Aufschlag von 9,4(!) Prozent auf 9,10 Euro. Die Aktien der Deutschen Bank verteuerten sich um 7,3 Prozent auf 16,70 Euro.Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips hat nach Kostensenkungen einen überraschend starken Gewinnsprung erzielt. Der Siemens-Konkurrent steigerte sein Betriebsergebnis um 18 Prozent auf 442 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 427 Millionen Euro gerechnet. Die Aktien kletterten um 3,8 Prozent auf 31,68 Euro.Im Zuge dessen konnte auch die Siemens-Aktie um kräftige 4,9 Prozent auf 131,55 Euro zulegen.Eine milliardenschwere Übernahme im Medizinsektor in den USA kann nach Meinung von Experten auch das Umfeld für Fresenius Medical Care aufhellen. Der US-Medizinausrüster Becton Dickinson will CR Bard für 24 Milliarden Dollar übernehmen. FMC-Aktien legten um 1,6 Prozent auf 81,06 Euro zu.