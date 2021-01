Franklin Templeton gründet Investment-Institut und besetzt Führungspositionen

Stephen Dover wird zum Chef-Marktstrategen und Leiter des Franklin Templeton Investment Institute ernannt

Terrence Murphy, CEO von ClearBridge Investments, auch zum Head of Equities bei Franklin Templeton berufen

San Mateo/Kalifornien, 13. Januar 2021 – Franklin Templeton ruft ein eigenes Investment-Institut ins Leben. Dieses soll den Wissensvorsprung des Unternehmens als Informationsquelle für globale Märkte nutzen und zu einer innovativen Drehscheibe für Forschung und Wissensaustausch werden. Stephen Dover, derzeit Head of Equities bei Franklin Templeton, wurde zum Chief Market Strategist und Leiter des Investment Institute ernannt. Zudem wird Terrence Murphy zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als CEO von ClearBridge Investments neuer Head of Equities bei Franklin Templeton.

„Mit diesen Stellenbesetzungen und dem Start des Investment Institute konzentrieren wir uns auf das, was unser Unternehmen auszeichnet: einzigartige Analysen und Research von Experten in über 70 Büros rund um den Globus“, sagt Jenny Johnson, President und CEO von Franklin Templeton. „In dieser Zeit großer Unsicherheit sind wir bestens positioniert, um unseren Kunden Hilfestellungen inmitten des Chaos zu geben. Um welche Themen und Regionen es sich auch immer handelt: Wir werden unterschiedliche Perspektiven und spezifische Analysen zusammenstellen, um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen. Ich freue mich sehr, dass Stephen Dover diese neue Aufgabe übernehmen wird.“

„Terrence Murphy hat bei ClearBridge phänomenale Arbeit geleistet und ich bin sicher, dass er auch in dieser erweiterten Rolle sehr erfolgreich sein wird“, so Johnson weiter. „Ganz allgemein zeigen diese Stellenbesetzungen, dass wir das Unternehmen voranbringen, indem wir die Talente nutzen, die in unserer Organisation arbeiten.“

Dover und Murphy werden ihre neuen Rollen am 1. Februar 2021 antreten. Beide berichten direkt an Johnson.

Franklin Templeton Investment Institute

Das Franklin Templeton Investment Institute dient als Kompetenzzentrum, um die globale Investmentexpertise und die umfangreichen internen Research-Kapazitäten des Unternehmens zu bündeln.

In seiner neuen Rolle als Chief Market Strategist und Head of Franklin Templeton Investment Institute wird Stephen Dover Marktbeobachtungen für das Unternehmen liefern und die Geschäfte des Investment Institute leiten. Seine Aufgabe ist es ausdrücklich auch, die Veröffentlichung von Research-Ergebnissen über verschiedene Kanäle aktiv zu fördern, darunter maßgeschneiderte Datenanalysen, eigene Inhalte und akademische Partnerschaften.

„Das Franklin Templeton Investment Institute wird unsere umfangreichen Research-Kapazitäten und globalen Marktkenntnisse zusammenführen, um eine Drehscheibe für den Wissensaustausch zwischen den verschiedenen eigenständigen Specialized-Investment-Managern des Unternehmens zu schaffen“, so Dover. „Die oberste Aufgabe des Investment Institute wird es sein, Research und datengestützte Erkenntnisse für unsere Kunden bereitzustellen, um ihnen zu helfen, durch die Finanzmärkte zu navigieren, ausgestattet mit den Erkenntnissen unserer vielfältigen Investmentexpertise.“

Ernennung zum Head of Equities

Terrence Murphy wird seine Rolle als CEO bei ClearBridge, einem unabhängigen Specialized-Investment-Manager innerhalb von Franklin Templeton, parallel zu seiner neuen Aufgabe beibehalten. Er wird Mitglied des Franklin Templeton Executive Committee und sich auf die strategische Ausrichtung und das operative Management des Franklin-Templeton-Aktiengeschäfts konzentrieren.

Murphy wird die Teams Franklin Equity, Franklin Mutual Series, Templeton Global Equity and Edinburgh Partners, Franklin Templeton Emerging Markets Equity und Local Asset Management Developed Markets Equity leiten, zu denen mehr als 250 Investmentexperten gehören. Diese verwalten eine breite Palette von Aktienstrategien für private und institutionelle Kunden weltweit. Dabei behalten diese Teams ihre individuellen Investmentprozesse und Eigenständigkeit. Murphy wird die übergeordnete Zusammenarbeit im gesamten Aktiengeschäft fördern, um für die Kunden alle Erkenntnisse nutzen zu können. Dies wird jedoch nichts an seiner Rolle als CEO von ClearBridge oder an den Geschäften der anderen selbständigen Specialized-Investment-Management-Organisationen ändern.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den auf Aktien spezialisierten Investmentmanagern von Franklin Templeton, um unser Geschäft für die Zukunft voranzubringen“, sagt Murphy. „In einer sich wandelnden Branche wird mein Fokus darauf liegen, den Vertrieb für das Aktiengeschäft auszubauen und sicherzustellen, dass die Investmentteams über die richtigen Kompetenzen und Ressourcen verfügen, um zukünftiges Wachstum zu gewährleisten und Kundenbedürfnisse zu bedienen.“

About Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], is a global investment management organization with subsidiaries operating as Franklin Templeton and serving clients in over 165 countries. Franklin Templeton’s mission is to help clients achieve better outcomes through investment management expertise, wealth management and technology solutions. Through its specialist investment managers, the company brings extensive capabilities in equity, fixed income, multi-asset solutions and alternatives. With offices in more than 30 countries and approximately 1,300 investment professionals, the California-based company has over 70 years of investment experience and approximately $1.5 trillion in assets under management as of December 31, 2020. For more information, please visit franklintempleton.com and follow us on LinkedIn, Twitter and Facebook.