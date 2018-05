Francotyp-Postalia-Aktie: Q1/18 im Plan, Wechsel auf dem CSO-Posten - Aktienanalyse

Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) -Francotyp-Postalia-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:



Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH).



Die Research-Boutique EQUITS GmbH sehe aktuell das Berliner Unternehmen für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse, sowohl operativ als auch strategisch auf gutem Weg. Trotz kräftigem Gegenwind von Seite der Wechselkursentwicklung sei es auch im Q1/18 in den Kundenmärkten - im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern - gelungen, zu wachsen, so die Einschätzung der Aktienexperten. Im Kerngeschäft (+0,7% ggü. Q1/17), dem Frankieren und Versenden, hätten in Q1/18 Marktanteile gewonnen und bei MailServices die Neuausrichtung abgeschlossen werden können. Die qualitativ abgefasste Jahresprognose für 2018 ("leichter Umsatz- und adjustierter EBITDA-Anstieg") sei bestätigt worden und sei nach Ansicht der Researcher "realistisch und ambitioniert".



Die Ertüchtigungsinvestitionen würden 2018 noch die Profitabilität belasten, doch sei der Mindset bei FPH bereits neu ausgerichtet. Die Digitalisierung von Produkten und Prozessen könne 2018 beschleunigt werden, wie die jüngste Akquisition verdeutliche. Einer der maßgeblichen Manager des Wandels, P. de Gruyter übernehme in Kürze von Th. Grethe den CSO-Posten und werde dann die alleinige Verantwortung für (analogen +digitalen) Verkauf im Vorstand übernehmen. Eine wichtige Voraussetzung, um das angestrebte schnelle Wachstum der kommenden Jahre zu organisieren.



Die Börse scheine aktuell weder von der operativen Robustheit noch den strategischen Fortschritten überzeugt. Die Fachanalysten hätten ihre Schätzungen nachgeschärft - das Kurspotenzial bleibe beachtlich.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Francotyp-Postalia-Aktie. (Analyse vom 29.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:3,70 EUR -2,63% (29.05.2018, 10:54)Tradegate-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:3,71 EUR -4,63% (29.05.2018, 11:10)ISIN Francotyp-Postalia-Aktie:DE000FPH9000WKN Francotyp-Postalia-Aktie:FPH900Ticker-Symbol Francotyp-Postalia-Aktie:FPHDer international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte in der analogen und digitalen Postbearbeitung und Marktführer in Deutschland. Mit den Produktbereichen Frankier- und Kuvertiermaschinen, digitale Lösungen sowie Outsourcing und Services bietet der FP-Konzern Unternehmen und Behörden innovative Hard- und Softwarprodukte sowie Gesamtlösungen für die sichere Briefkommunikation und individuelle Brief-Dienstleistungen. Der Konzern erzielte 2016 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 90-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt der Francotyp-Postalia über eine einzigartige Mischung aus gewachsener Kompetenz bei der Postbearbeitung und digitalem Know-how und besitzt bei Frankiersystemen einen weltweiten Marktanteil von mehr als zehn Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp - francotyp.com. (29.05.2018/ac/a/nw)