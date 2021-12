Franco-Nevada investiert in Skeena Resources

Exploration kostet Geld – keine Frage! Das weiß auch Skeena Resources, ein Unternehmen, dass bereits sehr viel Geld in die Entwicklung seiner TOP-Lagerstätten investiert hat.

die unglaubliche Menge Geld von mehr als 77 Mio. CAD hat die in Kanada beheimatete Skeena Resources (WKN: A3CRER) allein in der Zeit vom 01.01.2021 bis 30.09.2021 in die Weiterentwicklung der ‚Eskay Creek‘ und ‚Snip‘-Lagerstätten investiert. Und jeder Cent davon scheint gut angelegt zu sein, wenn man sich die permanent hervorragenden News der Vergangenheit anschaut. Solche Erfolge bleiben natürlich nicht unbemerkt, was sich schlussendlich bei anstehenden Finanzierungsrunden deutlich zeigt!

Es klingelt in der Kasse bei Skeena – Finanzierungsrunde sichert sich dieses Weltklasse-Unternehmen!

Um die Finanzierung der umfangreichen Explorationsaktivitäten zukünftig zu sichern, gab Skeena Resources brandaktuell den Abschluss einer nicht bankgeführten Privatplatzierung durch die Ausgabe von 1.479.739 Steuerbegünstigten (‚Flow Through‘)-Stammaktien zum Preis von 21,- CAD bekannt, die einen Bruttoerlös von 30,9 Millionen CAD in die Kasse spülen wird.

Käufer sind allerdings nicht ein Konsortium aus mehreren Unternehmen, sondern ein Unternehmen, das zu den weltgrößten Royalty- und Streaming Unternehmen zählt und auf eine nahezu beispiellose Unternehmensgeschichte zurückblicken kann. Die Rede ist von der kanadischen Franco-Nevada, deren Portfolio das „Who is Who“ der weltweiten Gold- und Explorationsunternehmen beinhaltet. Und zu diesem Portfolio könnte zukünftig auch Skeena Resources mit seinem Projekt ‚Eskay Creek‘ gehören, denn Franco-Nevada blickt nicht umsonst auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte zurück, in der man stets den richtigen Riecher für zukünftige Spitzenprojekte hatte, die man sich im frühen Stadium gesichert hat.

Franco-Nevada erhält zudem ein Vorkaufsrecht auf den Erwerb einer 0,5 %igen Nettoschmelzabgabe vom ‚Eskay Creek‘-Gold-Silberprojekt, die inhaltlich dem Teil der noch von Barrick Gold gehalten Royalty entspricht. Barrick hält derzeit eine 1,0 %ige Nettoschmelzabgabe, die Skeena Resources aber gegen einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 17,5 Mio. CAD bis zum 02. Oktober 2022 halbieren kann. Auch dieser Anteil ist Gegenstand von Franco-Nevadas Vorkaufsrecht.

Eine Auktion entscheidet… - Skeena gewinnt!

Das gewährte Vorkaufsrecht wird also noch vor dem 02. Oktober 2023 Gegenstand eines von Skeena durchgeführten Auktionsverfahrens werden, an dem natürlich auch Franco-Nevada teilnimmt. Sofern Skeena Resources die Royalty nicht bis zum 02. Oktober 2023 an Franco-Nevada selbst oder einen weiteren Dritten veräußert hat, hat Franco-Nevada das Recht, die Royalty über einen Zeitraum von 30 Tagen zu einem Preis von 22,5 Mio. CAD zu erwerben.

Fazit:

Skeena Resources (WKN: A3CRER) besitzt mit ‚Eskay‘-Creek ein Top-Projekt, das dank einer sensationellen ‚PEA‘ mit einer ‚IRR‘ von stolzen 56 % auch den internationalen Branchengrößen nicht verborgen geblieben ist. Sehr gut für Skeena Resources, die auf diese Weise die weitere Finanzierung für ihre umfangreichen Explorationsarbeiten sicherstellt und mit Franco-Nevada als strategischem Partner hervorragenden Zugang für weitere Kapitalmaßnahmen haben dürfte.

Der Weg für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Projektflächen ist gesichert und die Zeichen stehen auf „Dunkelgrün“, das neue Jahr 2022 genauso erfolgreich fortzusetzen, wie das alte Jahr 2021 aufgehört hat.

