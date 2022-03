Fortschreitende Digitalisierung und der Ukraine‑Krieg als Trigger für Cyber Security

Der Krieg in der Ukraine ist eine menschliche Katastrophe, was ebenso an den weltweiten Börsen zu erkennen ist. Aktien aus dem Segment der Cyber Security könnten in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit zukommen.



Mit Beginn der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in der Wirtschaft deutlich an Fahrt aufgenommen. Die Zunahme der Abwicklung von Prozessen über Netzwerksysteme hat die Arbeitsabläufe in vielen Unternehmen erleichtert und Homeoffice-Arbeitsplätze oft erst möglich gemacht.



Die Kehrseite: Die Abhängigkeit der Wirtschaft von funktionierenden Systemen hat sich erhöht. Gleiches gilt für die Risiken von Cyber-Angriffen. Nach einer von McAfee beauftragten Studie entstanden der globalen Wirtschaft im Jahr 2020 Schäden in Höhe von über einer Billion US-Dollar. Für 2018 zeigte die Studie noch Schäden von knapp 600 Milliarden US-Dollar.



Vor diesem Hintergrund wird der Markt für Cyber Security an Bedeutung gewinnen und die Kurse von Cyber Security-Aktien werden stärker in den Fokus geraten.





Neben den militärischen Aktionen greift Russland ebenso im Cyberspace an. Zeitweise wurden Webseiten sowohl der ukrainischen Regierung als auch von Banken stillgelegt. Aufgespielte Schadprogramme zählen ebenfalls zu den Cyberattacken, vor denen zunehmend gewarnt wird.Nachdem die USA, Europa und Kanada den Ausschluss wesentlicher russischer Banken aus dem Finanzsystem SWIFT beschlossen haben, wird mit einem Anstieg der Cyberkriegsführung durch russische Organisationen gerechnet.Nach Aussagen des Beratungsunternehmens Fortune Business Insights umfasste der weltweite Markt für Cyber Security im vergangenen Jahr ein Volumen von etwa 166 Milliarden US‑Dollar. Dabei gehen die Berater von weiteren jährlichen Wachstumsraten von 12 Prozent aus und rechnen bis 2028 mit einem Marktvolumen von rund 366 Milliarden US-Dollar. Bedingt durch den Ukraine-Krieg dürfte die Prognose inzwischen überholt sein. Bei einem erhöhten Niveau von Cyberangriffen ist mit zusätzlichem Wachstum im Bereich der Cyber Security zu rechnen. Gut positionierte Anbieter bieten daher interessante Perspektiven für Tech-Investoren.Wer in den kommenden Jahren von diesem potenziellen Trend profitieren möchte, kann dies mit einer Anlage in Einzelaktien oder Indexfonds tun. Ein ETF, der wichtige Anbieter in dem Segment darstellt, ist der iShares Digital Security UCITS ETF (WKN A2JNYG).Ein Engagement in Aktien erfordert fundiertes Know-how, was insbesondere in den aktuell volatilen Märkten gefragt ist. Dabei lohnt sich ein Blick in die nachfolgenden Werte.2020 konnte Microsoft im Bereich IT-Sicherheit 10 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Wachstum von mehr als 40 Prozent. In diesem Bereich tätigt der Konzern auch diverse Zukäufe, so übernahm Microsoft Mitte vergangenen Jahres beispielsweise RiskIQ.Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitslösungen. Für Unternehmen und Behörden führt der Anbieter eine Echtzeit-Überwachung des Datenverkehrs durch. So werden unerlaubte Zugriffe unmittelbar erkannt und abgewehrt.Fortinet entwickelt und vertreibt unter anderem Firewalls und Antivirenprogramme. Unter den mehr als 500.000 Kunden befinden sich die NASDAQ, Siemens und Panasonic. Fortinet zählt zu den weltweit größten Unternehmen für Netzwerksicherheit.CrowdStrike nutzt KI, um Schadprogramme aufzuspüren. Das Unternehmen hat namhafte Kunden wie Sony oder die Bank Credit Suisse und zählt zu den aussichtsreichsten Kandidaten im Bereich IT‑Sicherheit.





