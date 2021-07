Forschungskooperation zum Thema Sustainable Finance und nachhaltiges Investieren

Wegweisende Forschungskooperation zwischen Lombard Odier und der Universität Oxford zum Thema Sustainable Finance und nachhaltiges Investieren

Professorin Louise Richardson, Vice-Chancellor der Universität Oxford, und Hubert Keller, Co-Senior Partner der Bankengruppe Lombard Odier, haben offiziell eine mehrjährige Partnerschaft unterzeichnet. Ziel ist, die Forschung zum Thema Sustainable Finance und nachhaltiges Investieren mit besonderem Schwerpunkt auf Klimawandel, Kreislaufwirtschaft und Natur zu fördern.

Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, wird im Rahmen dieser Kooperation erstmals an einer bedeutenden global ausgerichteten Universität eine Stiftungsprofessur für Sustainable Finance geschaffen. Damit verbunden ist auch die Zusammenarbeit zwischen der Bankengruppe und der Universität bei einer Reihe von Sustainable-Finance-Projekten.

Professorin Richardson kommentiert die Partnerschaft wie folgt: „Die Studierenden und Mitarbeitenden der Universität Oxford vereint unser Bestreben, Lösungen für die schwerwiegenden ökologischen Herausforderungen zu finden, mit denen unser Planet konfrontiert ist. Wir freuen uns sehr, mit Lombard Odier zusammenzuarbeiten, um den Erfolg unseres Sustainable-Finance-Programms sicherzustellen.“

Die Researchaktivitäten von Lombard Odier zu klima- und naturspezifischen Übergangsrisiken und -chancen sowie physischen Risiken haben von fundierten Überprüfungen durch die Klima- und Sozialwissenschaftler der Universität Oxford profitiert. Die Partnerschaft stellt auch die Finanzierung für mehrere von der Universität Oxford geleiteten Forschungsprojekten bereit, wie etwa den Beitrag State and Trends of Spatial Finance 2021 und den in Kürze erscheinenden Report Grasping the Green Nettle: Country Comparative Advantage and the Green Premium.

Ausserdem organisieren Lombard Odier und die Smith School of Enterprise and the Environment der Universität Oxford eine Reihe von Veranstaltungen, die während der UN-Klimakonferenz COP26 im November stattfinden und den Übergang zu einer Netto-Null- und umweltverträglichen Wirtschaft zum Thema haben.

Hubert Keller kommentiert: „Die ökologische Transition ist die drängendste Herausforderung für die Finanzbranche. Die Fähigkeit von Lombard Odier, diese Debatte zu lenken und Rahmenbedingungen sowie Lösungen für die Umschichtung von privatem Kapital in eine umweltfreundliche Wirtschaft bereitzustellen, wird durch diese einzigartige Partnerschaft mit der Universität Oxford und ihrem Sustainable Finance Programme unterstützt. Daraus ergibt sich eine solide akademische Basis für unsere Arbeit, die darauf ausgerichtet ist, die Ausgestaltung der Transition, die Neuausrichtung auf Unternehmens- und Investmentseite sowie die wertmässigen Auswirkungen zu verstehen.“

: „Eine nachhaltige Finanzwirtschaft ist von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung der enormen ökologischen und sozialen Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht. Dies ist eine äusserst umfangreiche Agenda, die im Vorfeld der COP26-Konferenz noch länger wird. Wie die Stiftungsprofessur von Lombard Odier impliziert, werden uns diese Fragen und Probleme in der einen oder anderen Form noch viele Generationen lang beschäftigen. Wir an der Universität Oxford freuen uns darauf, weiterhin eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung, Definition und Erweiterung dieses wichtigen neuen Bereichs zu spielen.“

