Ford-Werke GmbH: Ford schließt Mai mit 22.050 Neuzulassungen ab und liegt in 2018 weiter auf Wachstumskurs

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ford hat im Monat Mai in Deutschland 22.050 neue Pkw zugelassen und damit einen Marktanteil von 7,2 Prozent erreicht, so die Ford-Werke GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



In einem insgesamt abgeschwächten Markt, in dem die Branche ein Minus von 5,8 Prozent verzeichnet, liegt auch das Ford-Ergebnis unter dem des Vorjahresmonats. Im Mai 2017 wurden 6,5 Prozent mehr Ford-Modelle neu zugelassen und damit entspricht der Rückgang dem Effekt der geringeren Arbeitstage im Vergleich zum Vorjahresmonat.



Bei den Pkw-Neuzulassungen der ersten fünf Monate des Jahres befindet sich Ford mit 111.156 neu auf die Straße gebrachten Pkw weiterhin auf Wachstumskurs. Der Kölner Hersteller steigert damit seinen Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozent. Damit wächst Ford weiterhin stärker als die Industrie (+2,6 Prozent) und verzeichnet im Zeitraum von Januar bis Mai den besten Absatz seit 9 Jahren.



Auch seinen Marktanteil baut Ford weiter aus und liegt nach fünf Monaten mit 7,4 Prozent (+0,2 Prozent) weiter in den Top 3 des Markenrankings in Deutschland.



Treiber des Erfolgs bei den Pkw-Zulassungen sind neben dem Bestseller Ford Fiesta die Modelle EcoSport mit 5.844 Zulassungen (+47,3%), Focus mit 28.333 Zulassungen (+44,6%) und Kuga mit 19.107 Zulassungen (+21,9%). Besonders erfreulich aus Sicht des Herstellers ist, dass die Verkäufe im heiß umkämpften Segment der Privatkunden kontinuierlich gestiegen sind. Ford bleibt damit eine der beliebtesten Marken bei den privaten Einzelkunden.









"Wir setzen das Wachstum der letzten Jahre auch im Jahr 2018 erfolgreich fort", sagt Wolfgang Kopplin, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH und Geschäftsführer Marketing und Vertrieb. "So gut wie in diesem Jahr sind wir seit 2009 nicht mehr in die ersten fünf Monate gestartet. Vor allem freut uns, dass wir weiterhin bei unseren privaten Kunden besonders stark punkten. Das spricht für den engagierten Einsatz unserer Händler und unser äußerst attraktives Produktportfolio."

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert.