Ford Motor-Aktie: Kein Kauf! Weder bewertungstechnisch noch vom Modell-Portfolio her - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Kulmbach ( www.aktiencheck.de ) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse vom Kauf der Aktie des Autobauers Ford Motor Co. (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ab.Die Autowerte hätten gestern im Fokus gestanden. Die Ford Motor-Aktie habe 1,4% an Wert gewonnen. Die Ford Motor-Aktie habe auch die 200-Tage-Linie bei 11,60 USD nach oben durchbrochen. Hier sei ein Kaufsignal im Markt.Die Ford Motor-Aktie hat zwar ein Kaufsignal markiert, aber für Markus Horntrich sind die US-Autobauer weder bewertungstechnisch noch vom Modell-Portfolio her ein Kauf; für eine Trading-Position ist die Ford Motor-Aktie aber durchaus eine Überlegung wert, so der Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.05.2018)Das vollständige Interview mit Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie unter dem folgendem Link abrufen Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:9,95 EUR +0,40% (25.05.2018, 14:37)Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:9,90 EUR -0,15% (25.05.2018, 15:07)NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:11,62 USD +1,57% (24.05.2018, 22:01)ISIN Ford Motor-Aktie:US3453708600WKN Ford Motor-Aktie:502391Ticker Symbol Ford Motor-Aktie:FMC1NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:Die Ford Motor Company Corp. (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der führenden Auto-Hersteller der Welt.Die Ford Motor Company Corp. wurde 1903 in Detroit von Henry Ford, dem Erfinder der Fließband-Produktion, gegründet. Unternehmenssitz der Ford Motor Company Corp. ist Dearborn, USA.CEO: James Hackett (25.05.2018/ac/a/n)