Food-Trends oder so essen wir morgen

Bei den anstehenden Feiertagen dürften wohl eher klassische Gerichte auf den Tisch kommen. Der Trend geht jedoch zu gesunden Snacks und Food to go

Nur um das satt werden allein geht es schon lange nicht mehr. Wenn auch noch in vielen Teilen der Welt Hunger herrscht. Langfristig, so die Food-Experten, werden gesunde feine Snacks immer mehr die traditionellen Mahlzeiten ersetzen. Also nicht mehr die Currywurst vom Stand, sondern gesunde Mini-Gerichte, raffiniert zubereitet, werden kommen. Der Trend stammt aus den USA und nennt sich Snackification.

Da heute Freizeit und Arbeit nicht mehr so ortsgebunden sind wie früher, wird das Essen to go wichtiger werden. Auch leben immer mehr Menschen in großen Städten und essen, wenn sie Zeit und Lust dazu haben. Hier kommt EnWave ins Spiel. Die Kanadier haben mit ihrer revolutionären Technologie zur Trocknung und Haltbarmachung bereits viele Lizenznehmer gefunden.

Diese, wie jüngst eine isländische Firma für gesunde Snacks, nutzen EnWaves Trocknungsmethoden für ihre Produkte. An mehr als 30 gebührenpflichtigen Lizenzen verdient EnWave bereits. Und das nicht nur in der Lebensmittelbranche, sondern auch im Pharmabereich und bei den Produzenten von medizinischem Cannabis.

Gesunde Snacks sind, aber das muss jeder selbst entscheiden, vergoldeten Köstlichkeiten, wie sie medienwirksam bereits von Prominenten verzehrt wurden, vorzuziehen. Denn dem Gold (Werterhaltungsfunktion!) und den Goldgesellschaften, die das wertvolle Metall aus dem Boden holen, sollte ein gewisser Respekt gezollt werden.

So wie etwa Caledonia Mining. Im allgemein nicht einfachen Simbabwe hat es das Unternehmen geschafft, erfolgreich unter Beteiligung einheimischer Investoren Gold zu produzieren. Die Blanket-Goldmine produzierte im dritten Quartal 2019 fast 14.000 Unzen Gold und Aktionäre freuen sich vierteljährlich über Dividenden.

