Fondsmanager warnt vor 40%-Crash

Kurzfristig steht der DAX vor der Frage, ob das Rekordhoch angelaufen wird oder der Index die 12.000er Marke verteidigen muss. In den USA verweist ein Fondsmanager auf das “big picture” und sieht die Aktienmärkte vor einer kräftigen Korrektur. Nick Clay vom Dreyfus Global Equity Income Fund ist der Meinung, dass die tatsächliche Verfassung der Konjunktur im kompletten Gegenteil zur Erwartung steht. Man glaubt nicht an die Wachstumsversprechen von Donald Trump und verweist auf die Abhängigkeit der Märkte von den Notenbanken. Wer die DAX-Rally seit November 2016 absichern möchte, kann sich den Inliner HU8NSL ansehen. Mehr dazu am Dienstag in unseren Webinaren:sowie

Er widerspricht dem Narrativ, dass man das schlimmste hinter sich gebracht hätte, die Wirtschaft robust sei, sich die Zinsen normalisieren und die Zinskurve steiler werden wird. Er erwartet massive Enttäuschungen – als erste Warnung sieht er das Abflachen der Zinsen in den USA. In unserer ISIN-Liste finden Sie zahlreiche Produkte mit Seitwärtsrendite auf Aktien aus DAX und Co.

Unsere Chartanalyse:

Der Deutsche Aktienindex tendiert seit Monatsanfang klar nach unten. Eine Wende nach Ostern bleibt möglich, wenn die nächstgelegenen charttechnischen Unterstützungen auch diesmal wieder genug Käufer anlocken. Dafür spricht auch der durchschnittliche Kursverlauf des Marktes in den vergangenen 20 Jahren.

Über das verlängerte Osterwochenende blieb der DAX erwartungsgemäß schwach – Anleger wollen sich nur selten am Markt exponieren, wenn sie mehrere Tage hintereinander nicht reagieren können. Der bereits Anfang April gestarteten Abwärtstrend im kurzfristigen 5-Minuten-Chart ist daher auch noch ungebrochen. Er verläuft aktuell bei rund 12.180/12.210 Punkten (graue Trendgeraden). Nach unten lässt er den Kursen Luft bis unter die 12.000er-Marke. Doch soweit muss es nicht kommen, wenn man auf den etwas weiter zurück reichenden 1-Stunden-Chart seit Jahresbeginn blickt.

Der Trend der Vormonate zeigt ungeachtet der jüngsten Korrektur weiter nach oben – auch hier lassen sich Zwischentiefs und Zwischenhochs zu einem erstaunlich linear verlaufenden Kurskorridor verbinden (orange punktiert). Auf der Unterseite steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit einer Bodenbildung knapp unter 12.000 Punkten, auf der Oberseite reicht der Spielraum bis 12.330, wobei der Markt bereits einmal über die Trendlinie nach Norden ausgebrochen ist, und dies auch ein zweites Mal wiederholen könnte – zuvor muss allerdings die im 5-Minuten-Chart erkennbare Hürde um 12.225/12.245 überwunden werden, was zumindest in den Vorwochen nicht mehr möglich war.

Für eine Wiederauferstehung des Marktes spricht der saisonale Chart: Seit 1997 klettert der DAX traditionell im April und stabilisiert sich dann auf hohem Niveau. Zu einer weiteren Himmelfahrt kommt es – anders als in der Bibel – allerdings in der Regel nicht mehr. Immerhin bleibt der Markt bis Juli in der Regel halbwegs stabil. Anleger können daher Rückschläge vermutlich auch dieses Jahr wieder als kurzfristige Einstiegschancen sehen, um noch einmal von einem (letzten?) Aufbäumen der Kurse vor der Sommerpause zu profitieren.