Fondsmanager müssen einen stärkeren Fokus auf Blockchain legen, um die Anforderungen der Anleger zu erfüllen

Eine Umfrage (1) unter 100 institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern zeigt, dass in den nächsten zwei Jahren 33% der Meinung sind, dass es einen dramatischen Anstieg bei der Umschichtung von Anlagen aus teuren Fonds in solche mit günstigeren Gebühren geben wird. Die Hälfte (51%) denkt, dass es einen leichten Anstieg geben wird (bitte beachten Sie die beigefügte Pressemitteilung)

Die Ergebnisse, die vom Global Palladium Fund (GPF) stammen, zeigen auch, dass die Investoren einen ähnlichen Fokus auf das Niveau und die Qualität der Berichterstattung von Fondsmanagern legen. Etwa 42% erwarten einen dramatischen Anstieg der Investitionsabflüsse aus Fonds mit geringerem Niveau der Berichterstattung und Transparenz, weitere 32% glauben an einen leichten Anstieg.

Der Global Palladium Fund hat vier börsengehandelte Rohstoffe (Exchange Traded Commodities, ETCs) mit den niedrigsten Gebühren in Europa gelistet und nutzt als Branchenneuheit die Blockchain-Technologie, um die Informationen der Barren in der Distributed Ledger Technology aufzuzeichnen, was eine zusätzliche Ebene der Sicherheit und Transparenz bietet.

Insgesamt erwarten 94 % der Befragten, dass institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und Family Offices in den nächsten zwei Jahren von den von ihnen eingesetzten Fondsmanagern ein höheres Maß an Transparenz und Berichterstattung verlangen werden, und 77 % geben an, dass der Fokus auf die Reduzierung von Gebühren ebenfalls zunehmen wird.

