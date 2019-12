Fonds: Mit gutem Gewissen

Fonds mit Fokus Klimafreundlichkeit oder soziale Verantwortung finden immer mehr Anhänger. Auch von der Rendite her können sie überzeugen. Auf extrem attraktive Renditen kommen außerdem Technologiefonds.



5. Dezember 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Klimadebatte macht sich auch im Fondshandel bemerkbar. „Wir sehen ein deutlich gestiegenes Interesse an Nachhaltigkeitsfonds“, berichtet Jan Duisberg von der ICF Bank. „Es ist nicht mehr nur der immer beliebte Pictet Water (WKN 933349).“

Sehr gefragt sei zum Beispiel der Nordea-1 Climate and Environment Equity (WKN A0NEG2). Der investiert in Unternehmen, die an einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft mitarbeiten und attraktive Erträge erwirtschaften möchten. Schwerpunkte sind derzeit Air Liquide, Linde, International Flavors & Fragrance, Münchener Rück und die Kerry Group. Die Rendite liegt in diesem Jahr bei 36 Prozent, in den vergangenen drei Jahren waren es 12 Prozent im Jahr.

Ebenfalls beliebt sei der JPM Global Socially Responsible (WKN A0DQQK). Der setzt auf ein langfristiges Kapitalwachstums durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die die Fondsmanager für sozial verantwortungsvoll halten. Top-Positionen sind derzeit Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple und Visa. Seit Jahresanfang kommt der Fonds auf ein Plus von knapp 30 Prozent, in den vergangenen drei Jahren waren es 10,6 Prozent im Jahr.

Tech-Aktien trotz Rekordhochs gesucht

Auffällig sind außerdem Käufe von Technologiefonds, wie Duisberg feststellt. Viele Tech-Indizes, etwa der Nasdaq, hatten vor kurzem Allzeithochs erreicht. Sehr gesucht seien etwa der Franklin Technology (WKN 937446) und der FF Global Technology von Fidelity (WKN 921800). Der Fidelity-Fonds hat seit Jahresanfang um 40,3 Prozent zugelegt und überzeugt auch auf Dreijahressicht mit jährlichen Zuwächsen von 20,8 Prozent.

Asiens Aktien: Anleger wollen noch „günstig“ einsteigen

Einen leichten Käuferüberhang meldet Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank für Fonds mit asiatischen Aktien. „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“, bemerkt die Händlerin mit Blick auf die Jubelstimmung bezüglich des angeblich kurz bevorstehenden Handelsdeals zwischen den USA und China, die durch die Krise in Hongkong und Relativierungen von Trump wieder etwas gedämpft wurde. „Dieses ewige Hin und Her lässt Fondsanleger allerdings kalt, viele wollen sich offenbar noch die letzten ‚günstigen‘ Einstiegskurse sichern.“ Gekauft würden etwa der First State Greater China (WKN A0QYLQ) und der Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (WKN A1W3C3), während der FF China Focus (WKN A0CA6V) verkauft werde.

Deisenroth-Boström

Handelsstreit gibt Richtung vor

Auch das Geschäft mit internationalen Aktien wird Deisenroth-Boström zufolge vom Handelsstreit und der weiter unklaren Situation geprägt. Auf der Einkaufsliste stehe der Comgest Growth World (WKN A0BK3M), abgestoßen würden der Lingohr-Systematic-LBB-Invest (WKN 977479) und der Carmignac Investissement (WKN A0DP5W). Bei deutschen und europäischen Aktien beobachtet die Händlerin Abgaben beim FF European Growth (WKN 973270) und beim Henderson Gartmore Fund Continental Europe (WKN A0DLKB), zugegriffen werde hingegen beim NÜRNBERGER Euroland (WKN 847122) und beim Paladin ONE (WKN A1W1PH).

Mischfonds kommen, wie fast immer, gut an. Ein Beispiel ist der Flossbach von Storch Multiple Opportunities (WKN A0M430), wie Duisberg berichtet. Beliebt ist auch weiterhin der ARERO Der Weltfonds (WKN DWS0R4), wie Deisenroth-Boström feststellt.

Reger Handel mit Immobilienfonds

Weiter sehr rege gehandelt werden außerdem Immobilienfonds. Nach zuletzt vielen Abgaben hat Duisberg nun auch wieder Käufe beim CS Euroreal (WKN 980500) und beim SEB ImmoInvest (WKN 980230) beobachtet. „Nach dem deutlichen Kursrückgang im November steigen Anleger jetzt wieder ein.“

Sehr liquide zeigt sich Duisberg zufolge der Fokus Wohnen Deutschland (WKN A12BSB) mit engen Geld/Brief-Spreads. Nach Anfangsschwierigkeiten stiegen nun auch die Umsätze im Deka-Immobilien Nordamerika (WKN DK0LLA). „Da überwiegen derzeit die Käufe.“

von: Anna-Maria Borse

5. Dezember 2019, © Deutsche Börse AG

