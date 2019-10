Fonds: Warten auf Washington und Peking

Vor dem Hintergrund der Hängepartie im Zollstreit verabschieden sich Fondsanleger von Mischfonds sowie deutschen und internationalen Aktien und nutzen höhere Goldpreise zum Ausstieg aus Minen-Betreibern. Gesucht sind offene Immobilienfonds.

10. Oktober 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Zollkonflikt mit seinem ungewissen Ausgang sorgt nach Auffassung von Spezialisten für eine eher abwartende Haltung bei Fonds-Investoren. Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank spricht von recht überschaubaren Umsätzen im Handel mit aktiv verwalteten Fonds. Heute setzen hochrangige Vertreter aus den USA und China ihre Gespräche fort. Das erzeuge eine gewisse Spannung. „Solange bei diesem Thema kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, wird dieses passive Anlegerverhalten wohl noch eine Weile anhalten.“

Asiatische Aktien uneinheitlich

Der Konflikt wirke sich unter anderem auf das Interesse an asiatisch geprägten Produkten aus. Deisenroth-Boström berichtet von überschaubaren Zuflüssen für den Schroder Asian Dividend Maximiser (WKN A1W3C3), der mindesten zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem asiatischen Pazifikraum ohne Japan investiert. Von Abgaben geprägt sei hingegen der Aberdeen Standard - China A Share Equity Fund (WKN A14NSW). Insgesamt halten sich laut Händlerin in diesem Segment die Zu- und Abflüsse in etwa die Waage.

Betongold bleibt Zugpferd

Immobilienfonds gehören bei der ICF Bank wie gehabt zu den meist gehandelten Produkten. „Unterm Strich überwiegen bei vielen Produkten die Zuflüsse“, beschreibt Ivo Orlemann. Der grundbesitz europa- (WKN 980700) stehe hinsichtlich der Anzahl von Trades als auch der Höhe des gehandelten Volumens in der Umsatzstatistik ganz vorn, gefolgt vom Deka-Immobilien Europa (WKN 980956). Mit einem ausgeglichenen Verhältnis von Zu- und Abflüssen reihe sich der hausInvest (WKN 980701) in die Liste der rege nachgefragten Werte ein. Der seit kurzem über die ICF Bank handelbare Deka-ImmobilienNordamerika (WKN DK0LLA) lande zumeist in den Depots.

Orlemann

Gemischtes geht raus

Zu den Umsatzspitzenreitern von den Mischfonds gehören bei Orlemann der Floßbach von Storch Multiple Opportunities (WKN A0M430). Der Händler spricht von einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Käufen und Verkäufen. Tendenziell verabschiedeten sich Anleger aber von ihren Positionen. Das gelte für den Klassiker Carmignac Patrimoine (WKN A0DPW0) ebenso wie für den Carmignac Portfolio-Grande Europe (WKN A0DKM6) und Kapital Plus (WKN 847625).

Orlemann sieht in den Rückgaben unter anderem eine Reaktion auf Medienberichte über mangelnde Performance dieser Gattung. Der durchschnittliche ausgewogene und flexible Mischfonds konnte laut Barbara Claus vom Analysehaus Morningstar in der jüngsten Vergangenheit weder ansatzweise die Hälfte der Performance eines reinen Aktienportfolios erzielen, noch mit seiner Benchmark mithalten. Ausgewogene Mischfonds lieferten demnach in den letzten drei Jahren lediglich 2,86 Prozent, flexible Produkte kämen auf 2,59 Prozent. Gleichzeitig erreichten globale Aktienfonds 8,05 Prozent. Auch käme die Benchmark der Mischfonds - bestehend aus 50 Prozent Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index und 50 Prozent FTSE World Index – mit 6,44 Prozent ebenfalls auf eine deutlich höhere Performance.

Deisenroth-Boström

Vertrauen in deutsche Aktien schwindet

Hauptsächlich auf der Verkaufsseite sieht die Baader Bank Portfolios mit hiesigen Aktien. Zu den meist verkauften Produkten zähle Deisenroth-Boström den DWS Aktienstrategie Deutschland (WKN 976986) und Fondak (WKN A0MJRL). Beide fokussierten sich auf deutsche Bluechips. Auf deutsche Aktien mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung setzt das Fondsmanagement des ebenfalls tendenziell zurückgegebenen DKO-Aktien Deutschland (WKN 971849). Eine Rolle spiele naturgemäß die Abwärtsbewegung beim DAX. Der Leitindex büßte in den vergangenen vier Wochen von 12.468 auf 12.120 Punkte ein. Das entspricht einem Minus von gut 2,7 Prozent.

Klimawandel als Investmentthema

International investierte Aktienfonds hätten ebenfalls zumeist Federn lassen müssen. Überwiegend abgegeben worden seien der Carmignac Investissement (WKN A0DP5W), Siemens Global Growth (WKN 977265) und M&G Global Themes Fund (WKN 797735). Dem gegenüber wendeten sich Anleger dem LBBW Global Warming (WKN A0KEYM) unterm Strich zu. Der Fonds investiert weltweit in Firmen mit Produkten oder Dienstleistungen, die der aktuell viel diskutierten globalen Erwärmung entgegenwirken oder deren ökologische und wirtschaftliche Folgen abmildern. Auf den Kauflisten befände sich zudem der Arero der Weltfonds (WKN DWS0R4).

Gewinnmitnahmen bei Goldminen-Aktien

Die recht hohe Volatilität des Goldpreises nutzen Anleger zum Abbau ihrer Positionen von Goldminen-Betreibern, wie Deisenroth-Boström feststellt. Anleger trennten sich unterm Strich vom BGF World Gold Fund (WKN 974119) ebenso wie vom BlackRock Global Funds - World Gold Fund (WKN A0BMAL). Der Goldpreis bewegte sich auf Monatssicht in einer Bandbreite zwischen 1.532 und 1.472 US-Dollar pro Feinunze und notiert aktuell um 1.507 US-Dollar. Auf Basis der Gemeinschaftswährung schwankte der Wert zwischen 1.344 und 1.389 Euro.

von: Iris Merker



