Fonds: Von Trends profitieren

Anleger interessieren sich für Portfolios mit mit Technologieaktien und Unternehmen aus einer der Trendbranchen wie globale Erwärmung. Standards werden eher verkauft.



18. Juli 2019. (FRANKFURT) Börse Frankfurt. Sommerlich entspannt mit einer leichten Verkaufstendenz – so beschreiben Händler das Gesamtgeschäft mit aktiv verwalteten Fonds. Anja Deisenroth-Boström sieht die Aktivitäten auch vor dem Hintergrund des nach wie vor anhaltenden Zollkonflikts. Die Rhetorik der Protagonisten im Handelsstreit zwischen China und USA lasse darauf schließen, dass es noch ein langer Weg bis zu einer Einigung ist. „Das schlägt mittlerweile nicht nur auf die Konjunkturen beider Länder durch, sondern scheint auch Fonds-Anleger auszubremsen“, meint die Baader Bank-Händlerin.

Chinesische Werte selektiv gesucht

In dieser Gemengelage überzeugten Portfolios mit chinesischen Aktien nur vereinzelt. Etwa setzten Investoren laut Deisenroth-Boström unterm Strich auf den UniAsiaPacific (WKN 921590), der in Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum investiert. In Summe raus gingen hingegen der bis zu 30 Prozent auf chinesische Werte setzende Robeco Chinese Equities (WKN A0CA01) sowie der Schroder ISF Emerging Asia (WKN A0JJYS) mit Fokus auf Unternehmen aufstrebender Staaten.

Technologiewerte punktenOrlemann

Publikumsfonds mit Technologieaktien sieht Ivo Orlemann auf der Gewinnerseite. „Abflüsse gibt es zwar auch, in erster Linie wurde aber querbeet gekauft“, beschreibt der Händler der ICF Bank. Anleger positionierten sich beispielsweise zumeist im gut 90 Millionen Euro schweren Nordinternet (WKN 978530) von Amundi. Nach Abzug von Gebühren kommt der Fonds mit Schwerpunkt auf IT-Konzernen wie Amazon, Facebook, Netflix, PayPal und Alphabet seit Jahresbeginn immerhin auf ein Plus von gut 23 Prozent. Das entspricht in etwa dem Anstieg des Nasdaq 100-Index.

Portfolios wie der DNB Fund – Technology (WKN A0MWAN), Franklin Technology Fund (WKN A0KEDE) und der DWS Technology (WKN 847414) kämen ebenfalls besonders häufig auf der Kaufseite zum Zug. Zuflüsse verbucht Orlemann zudem für die Euro-Versionen des Fidelity Funds - Global Technology Fund (WKN A0NGW1, 787208).

Dem Trend folgen

Ein Szenario von zumeist Abgaben zeichnet Deisenroth-Boström angesichts der Bewegungen in international engagierten Aktienfonds.

Investoren kauften aber unterm Strich den LBBW Global Warming (WKN A0KEYM), wenn auch mit geringen Umsätzen. Dieser investiert weltweit in Firmen mit Produkten oder Dienstleistungen, die der globalen Erwärmung entgegenwirken und deren ökologische und wirtschaftliche Folgen abmildern sollen. Überwiegend in den Depots lande der in Euro geführte Pictet - Global Megatrend Selection (WKN A0X8JZ), der mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen investiert, die aller Voraussicht nach weltweit von globalen Megatrends profitieren werden. Vom Arero der Weltfonds (WKN DWS0R4) und BCDI Aktienfonds (WKN A2AQJY) trennten sich Anleger tendenziell.

Abkehr von deutschen AktienDeisenroth-Boström

Aktienfonds mit deutschen Werten gehen laut Händlerin unterm Strich raus. Dabei verabschiedeten sich Anleger per Saldo von hiesigen Standardwerten im UniFonds (WKN 849100) sowie kleinen und mittelgroßen Unternehmen im Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity (WKN 973882).

Mischfonds nicht gefragt

In breiter gestreuten Mischfonds scheinen Anleger weniger Potenzial zu erkennen. Einen Spitzenplatz in der ICF-Umsatzliste belegt Orlemann zufolge der rege in beide Richtungen gespielte Kapital Plus (WKN 847625), der die Mittel vorwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere anlegt und etwa 30 Prozent des Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen steckt. „In Summe überwiegen allerdings die Abgaben.“ Das gelte auch für den einst so beliebten Carmignac Patrimoine (WKN A0DPW0). Hin und her gehe es beim Flossbach von Storch Multiple Opportunities (WKN A0M430).

Immobilienfonds uneinheitlich

Immobilienfonds gehören bei Orlemann wie gewohnt zu den gefragteren Produkten. Während sich Anleger vom rege in beide Richtungen gehandelten grundbesitz global (WKN 980705) per Saldo verabschiedeten, lande der Deka-Immobilien Europa (WKN 980956) zumeist in den Depots. Zu- und Abflüsse gebe es für den hausInvest (WKN 980701) und den grundbesitz europa (WKN 980700). „Hier gibt es recht viel Bewegung.“

Profis wieder risikofreudiger

Viele Fondsmanager entschieden sich übrigens im Juli für eine Verlagerung weg von defensiven Anlagen zugunsten von zyklischen Investments, wie die jüngste Umfrage der Bank of America Merrill Lynch ergibt. Institutionelle Anleger tendierten demnach eher zu europäischen Aktien und Werten aus den Bereichen Industrie und Banken. Gleichzeitig seien Schwellenländer-Aktien von fast einem Viertel der Befragten übergewichtet worden.

von: Iris Merker

