Fonds: Verkaufswelle ebbt ab

Alles muss raus – das war das Motto im Fondsgeschäft der vergangenen Wochen. Nun zeichnet sich eine Stabilisierung ab. Einige Branchen, die als Gewinner der Krise gelten, erfahren viel Zuspruch.



9. April 2020. (FRANKFURT) Börse Frankfurt. Auch der Fondshandel an der Börse Frankfurt steht ganz im Zeichen von Corona. „Wir hatten gigantische Umsätze in allen Bereichen“, berichtet Matthias Präger von der Baader Bank. „So volatile Märkte über eine so lange Zeit – das gab es selbst bei Lehman-Zusammenbruch, Fukushima oder Brexit nicht.“ Jan Duisberg von der ICF Bank spricht von „dramatischen Wochen“ mit einer „geschichtsträchtigen“ Masse an Verkaufsorders.

Mittlerweile ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Der DAX hat sich stabilisiert bzw. erholt, nach dem Tief von 8.263 Punkten Mitte März liegt der Index am Donnerstagmorgen wieder bei 10.429 Zählern.

Aktienfonds: Nur wenige stemmen sich gegen den Trend

Über Wochen warfen Anleger alles auf den Markt: deutsche, europäische und internationale Aktien, wie die Händler berichten. Gegen den Trend gekauft wurden Präger zufolge etwa der GLS Bank Aktienfonds (WKN A1W2CK) und der DWS Aktien Strategie Deutschland (WKN 976986). „Wie irre“ haben Anleger Präger zufolge beim Dirk Müller Premium Aktien (WKN A111ZF) zugegriffen. Der Fond, der in weltweit tätige Unternehmen mit den Schwerpunkten USA und Europa investiert, konnte zwischenzeitlich kräftig profitieren und hat dank seiner integrierten Absicherungsstrategie seit Jahresanfang nur 0,23 Prozent verloren. Das Fondsvolumen liegt mittlerweile bei 479 Millionen Euro.

Hoffnungswerte Biotech- und Tech-Aktien

Auch Jan Duisberg hat einige Gewinner der Krise ausgemacht: „Die Biotech-Branche ist für viele Anleger aktuell und auch längerfristig Profiteur“, meldet der Händler. Sehr hohe Zuflüsse meldet er zum Beispiel für den BGF World Healthscience (WKN A0BL36), den Erste Stock Biotec (WKN 676337) und den Bellevue BB Adamant Medtech (WKN A0RP23).

Ähnliches gelte für die Technologiebranche: „Immer mehr Arbeiten aus dem Home Office, immer mehr Telefonkonferenzen: In der Krise stellt man fest, wie wichtig Technologie ist.“ Anleger setzten daher zum Beispiel auf den BlackRock Global Funds World Technology (WKN A0BMAN), den Deka-TeleMedien (WKN 977192), den DNB Fund Technology Retail (WKN A0MWAN) und den FF Global Technology (WKN 921800).

„In der Krise stellt man fest, wie wichtig Technologie ist“

Chinas Aktien vergleichsweise fest

Ebenfalls extrem hoch ist das Handelsaufkommen im Bereich Asien, berichtet Präger – mit vergleichsweise vielen Käufen. Anleger gehen offenbar davon aus, dass das Corona-Ursprungsland China auch bei der wirtschaftlichen Erholung vorangehen wird. Er meldet Käufe für den UBS China Opportunity (WKN 986579), den UBS Greater China (WKN 986408) und den Comgest Growth Greater China (WKN 756455).

In der Tat haben viele Fonds mit chinesischen Aktien schon einen Großteil der Verluste wieder wettmachen können. Ein Beispiel ist der UBS China Opportunity. Durch die Erholung nach dem starken Einbruch im Februar und März ergibt sich seit Jahresanfang nur ein kleines Minus von 0,7 Prozent. Auf Sicht von drei Jahren kommen Anleger immer noch auf ein jährliches Plus von 16 Prozent.

Übertriebener Preisrückgang bei Rohstoffen?

Auch Minenfonds werden derzeit rege gehandelt, hier überwiegen laut Präger die Abflüsse: Anleger trennen sich zum Beispiel vom Craton Capital Precious Metal (WKN 964907). Unterdessen halten einige den Preisrückgang bei vielen Rohstoffen, vor allem Öl, für übertrieben, wie Duisberg feststellt: Kunden der ICF Bank kaufen den VCH Expert Natural Resources (WKN A0BL7N) oder den BGF New Energy Fund (WKN 630940).

Auch Immobilienfonds im Sog der Krise

Angesichts der Sorge um Auswirkungen auf den Immobilienmarkt verzeichnen Immobilienfonds ebenfalls kräftige Abschläge bei hohen Umsätzen. „Anleger befürchten, dass die Fonds in Abwicklung ihre letzten Bestände nicht mehr zu einem adäquaten Preis verkaufen können“, erklärt Duisberg. Beispiele sind der CS Euroreal (WKN 980500) und der SEB ImmoInvest (WKN 980230).

Auch die Flaggschiffe unter den noch offenen Fonds wie HausInvest (WIN 980701) oder Deka-ImmobilienEuropa (WKN 980956) mussten an der Börse zeitweise kräftige Abschläge hinnehmen. Vergleichsweise stabil gehalten hat sich Duisberg zufolge der Fokus Wohnen Deutschland (WKN A12BSB).

von: Anna-Maria Borse

9. April 2020, © Deutsche Börse AG

