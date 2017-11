Fonds: Unternehmen aus der zweiten Reihe überzeugen

22. November 2017. (FRANKFURT) Börse Frankfurt. Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt treibt laut Spezialisten den Handel mit aktiv verwalteten Fonds. "Bei Unterschreiten der 13.000 DAX-Punkte hatten wir jeweils sehr viele Verkaufsorders, die zum Teil durch Stopps ausgelöst wurden", berichtet Matthias Präger von der Baader Bank. Als Gegenreaktion hätten sich Anleger im Anschluss wieder vermehrt positioniert. Deshalb ergebe sich auf Monatssicht bei ausgesprochen erfreulichen Umsätzen ein eher ausgeglichenes Verhältnis von Zu- und Abflüssen.

Optimismus scheint grenzenlos

Lasse man die Immobilienfonds außen vor, verbucht Frank Wöllnitz hingegen bei ebenfalls ansehnlichen Geschäften fast nur Käufe. "Mischfonds und Aktienportfolios waren bei uns sowohl bei steigenden als auch fallenden Aktienkursen durchgehend gefragt", spezifiziert der Händler der ICF Bank. Das deute auf ein großes Grundvertrauen in Unternehmenswerte. Immerhin komme der DAX bei zum Teil starken Ausschlägen in beide Richtungen in den vergangenen Wochen auf eine Spanne von über 4,5 Prozent. Überrascht ist Wöllnitz über die Marktreaktionen nach Abbruch der Sondierungsgespräche in Berlin. "Mit einem derartigen DAX-Sprung nach oben hat wohl niemand gerechnet."

Fokus auf europäische Nebenwerte

In der ICF-Umsatzstatistik ganz weit oben stehe der Apus Capital ReValue Fonds (WKN A1H44E), der typischerweise 40 bis 60 Aktien kleinerer und mittlerer europäischer Unternehmen bevorzugt aus den Bereichen Technologie, Medien, Telekommunikation, Industrie und Life Sience hält. "Hier hatten wir fast nur Käufe." Bei der Baader Bank gehört der FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap (WKN A0DN1Q) zu den beliebtesten Produkten, wie Präger informiert. Der Fokus des Produkts liegt auf deutschen und europäischen Aktien mit einer Marktkapitalisierung von bis zu zehn Milliarden Euro. Daneben interessierten sich Anleger für den DB Platinum IV Platow (WKN DWS030). "Beide wurden unterm Strich gesucht."Von Aktienportfolios mit deutschen Standardwerten im Fondak (WKN 847101) und DekaFonds (WKN 847450) nehmen Investoren laut Präger hingegen per Saldo Abstand.

Internationale Fonds ohne Tendenz

Bewegung in beide Richtungen registriert Präger im Handel mit weltweit gestreuten Fonds. Verstärkt zum Zug kämen etwa der MainFirst Global Equities Fund (WKN A1KCCM), der in Konzerne unterschiedlicher Größe investiert und eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex MSCI World anstrebt. Auch der in US-Dollar geführte Morgan Stanley Global Opportunity Fund (WKN A1H6XK), der sich am MSCI All Country World Index orientiert, komme unterm Strich bei Anlegern gut an. Tendenziell abgestoßen würden der Dirk Müller Premium Aktien Fonds (WKN A111ZF) und der M&G Global Themes Fund (WKN 797735).

Gemischtes ins Depot

Bei den in der Regel breiter anlegenden Mischfonds belege der Patriarch Classic TSI (WKN HAFX6Q) einen vorderen Rang in Wöllnitz Bestenliste. "Der große Zuspruch könnte durch eine Empfehlung ausgelöst worden sein." Die Fondsgesellschaft investiert weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine und Zertifikate und hält nach eigenen Angaben mindestens 51 Prozent des Vermögens in Unternehmensanteilen. Auch der klassische Floßbach von Storch Multiple Opportunities (WKN A0M430) stehe bei Anlegern hoch im Kurs und lande nahezu ausschließlich in den Depots.In beide Richtungen gehe es mit dem rege gehandelten Kapital Plus (WKN 847625), der die Mittel vorwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere anlegt und etwa 30 Prozent des Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen steckt. Bei Festverzinslichem bevorzugten Investoren Schwellenländerwerte etwa im Weltzins Invest (WKN A1CXYM). "Auch hier griffen Investoren nahezu ausschließlich zu."

China wieder im Blick

Zunehmend interessierten sich die Kunden der Baader Bank wieder für asiatische Aktien. "In dem Bereich legten die Umsätze deutlich zu." Während der in US-Dollar notierte UBS Equity Fund - China Opportunity Fund (WKN 986579) zumeist auf Gegenliebe stoße, verabschiedeten sich Anleger von ihren Engagements im HSBC GIF Chinese Equity (WKN 972629) und Baring Hong Kong China Fund (WKN 972840).von: Iris Merker22. November 2017, © Deutsche Börse AG