Fonds: Rentenfonds wieder mehr im Fokus

28. März 2019. (FRANKFURT) Börse Frankfurt. Die bestimmenden Themen sind seit Monaten dieselben. "Anleger halten sich weiterhin zurück wegen des unklaren Brexit-Ausgangs, fehlender Neuigkeiten bei den Verhandlungen zwischen den USA und China und der Konjunktursorgen", bemerkt Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank. "Das Kaufinteresse ist gebremst." Nur einzelne Fonds seien gesucht.Der DAX war zwischenzeitlich über 11.800 Punkte geklettert, zeigt sich seit vergangener Woche aber wieder schwächer und liegt am Donnerstagmorgen bei 11.419 Punkten.

Heraus aus dem Schatten

Dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr nun doch nicht weiter anheben will, hat seit Mitte vergangener Woche zu einem deutlichen Kursanstieg bei Anleihen gesorgt. Laut Jan Duisberg von der ICF Bank hat das die Nachfrage nach Rentenfonds beflügelt. Zugegriffen wird dem Händler zufolge etwa beim Allianz Internationaler Rentenfonds (WKN 847505 ), beim DWS Zinseinkommen (WKN DWS037 ), aber auch beim DJE Zins & Dividende (WKN A1C7Y8 ), einem Mischfonds mit Anleiheanteil von mindestens 50 Prozent. Beliebt bleiben Deisenroth-Boström zufolge auch andere Mischfonds, etwa der Arero Weltfonds (WKN DWS0R4 ). Der vom Mannheimer BWL-Professor Martin Weber entwickelte Fonds investiert in Aktien, Renten und Rohstoffe und hat seit Jahresanfang bereits um 6,8 Prozent zugelegt, in den vergangenen drei Jahren waren es 6,6 Prozent im Jahr.Höhere Umsätze hat Duisberg auch im DWS Concept Kaldemorgen (WKN DWSK01 ) registriert, einem Total Return-Fonds. Der setzt auf Aktien und Anleihen in Verbindung mit Währungs- und Absicherungsstrategien mit dem Ziel einer angemessene Beteiligung an steigenden Märkten, einem gewissen Schutz bei fallenden Märkten und möglichst geringen Schwankungen. Im laufenden Jahr kommt der Fonds auf ein Plus von 5 Prozent, in den vergangenen drei Jahren waren es 3,7 Prozent im Jahr.

Aktienfonds: beide Seiten gespielt

Deutsche, europäische und internationale Aktienfonds werden mal gekauft, mal verkauft. Zuflüsse meldet Deisenroth-Boström zum Beispiel für den DWS German Small/Mid Cap (WKN 515240 ) und den Siemens Global Growth (WKN 977265 ). Auf den Verkaufslisten stehen hingegen der Threadneedle European Smaller Companies (WKN A2JR84 ), der Fidelity Funds European Growth (WKN 973270 ), der Carmignac Investissement (WKN A0DP5W ) und der DWS Top Dividende (WKN 984811 )."Kauflaune bei Asiens Aktien abgeebbt"

Gute Umsätze prägen weiter den Handel mit asiatischen Aktien, wie Deisenroth-Boström feststellt - nun aber in beide Richtungen. "Die versöhnlichen Töne der Protagonisten beim Thema Handelsstreit reichen den Anlegern offensichtlich nicht mehr, um im chinesischen Markt einzusteigen", bemerkt die Händlerin. Die Kauflaune vom letzten Monat sei deutlich abgeebbt.

Deisenroth-Boström Der chinesische Aktienmarkt, gemessen am CSI 300, hatte im Januar und Februar kräftig zugelegt, tritt seitdem aber auf der Stelle. Zugegriffen wird etwa beim Comgest Growth China (WKN 756455 ) und beim Fidelity Funds Emerging Asia (WKN A0NFGM ), abgegeben werden der Fidelity Funds China Focus (WKN A0M94A ) und der DWS Top Asien (WKN 976976 ).

Immobilienfonds rege gehandelt

