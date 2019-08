Fonds: Profitieren von der Gold-Hausse

Vor dem Hintergrund nachgebender Aktienmärkte trennen sich Anleger auch von Anteilen an Fonds mit deutschen Aktien, allerdings in geringem Umfang. Bei international investierten und chinesischen Portfolios halten sich Käufe und Verkäufe die Waage. Den Boom der Minenaktien nutzt so mancher Anleger zum Einstreichen von Gewinnen.



5. August 2019. (FRANKFURT) Börse Frankfurt. Zinssenkungen, Handelsstreit und allgemeine globale konjunkturelle Unwägbarkeiten bestimmen weiterhin das Geschehen an den Kapitalmärkten. Auf Entwicklungen in den Zollstreitigkeiten zwischen China und den Vereinigten Staaten reagieren Anleger meist unverzüglich. Dabei kann das Pendel, wie die vergangenen Tage zeigten, mit jeder Bemerkung aus Peking oder Washington in die eine oder andere Richtung ausschlagen. In dieser Gemengelage sieht Ivo Orlemann von der ICF Bank im Fonds-Geschäft keinen größeren Verkaufsdruck. Fonds-Investoren liefen in der Regel nicht jedem Trend hinterher.

Deisenroth-Boström

Von boomenden Minenaktion profitieren

Der Preisschub bei Edelmetallen hebt laut Anja Deisenroth-Boström die Umsätze mit Minenaktien. Seit Ende Mai liegt der Goldpreis über 20 Prozent im Plus, aktuell ist eine Feinunze Gold für 1.518 US-Dollar zu haben. „Auf dem erhöhten Preisniveau gibt es eher Abflüsse“, meldet die Baader Bank-Händlerin.

Zu den meist gehandelten Fonds zählt Deisenroth-Boström den in US-Dollar notierten BGF World Gold Fund (WKN 974119) sowie den Euro-basierten BlackRock Global Funds - World Gold Fund (WKN A0BMAL), gern auch mit Währungsabsicherung (WKN A0M9SB). Das Fondsmanagement steckt mindestens 70 Prozent seines Gesamtvermögens in Aktiene von Unternehmen, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Lebhafte Nachfragegebe es zudem für den Amundi Gold Stock (WKN A0B98P), der mindestens zu 51 Prozent in Gold-, Edelmetall- und Rohstoffaktien investiert ist. In den vergangenen zwölf Monaten legte der Wert um etwa 50 Prozent zu und kommt auf Monatssicht immerhin auf plus 10 Prozent.

Nachfrage nach chinesischen Aktien

Bürgerprotesten in Hong Kong zum Trotz interessierten sich Investoren für Publikumsfonds mit chinesischen Aktien. „Nüchtern betrachtet sind die Unruhen zwar keine guten Voraussetzungen für ein Fondsinvestment in Fernost“, stellt Deisenroth-Boström fest. Asiatisch geprägte Portfolios wie der Comgest Growth Greater China (WKN 756455) kämen dennoch unterm Strich auf der Kaufseite zum Tragen. Das gelte auch für den Fidelity Funds Asia Focus (WKN 986394). Anleger verabschiedeten sich hingegen in Summe vom UBS Equity Fund - China Opportunity Fund (WKN 986579) und Baring Hong Kong China Fund (WKN 933583).

Global engagierte Portfolios ohne Tendenz

Ein gemischtes Bild zeichnet die Baader Bank vom Geschäft mit international agierenden Portfolios. Deisenroth-Boström spricht von überwiegenden Zuflüssen zu Produkten wie dem Deka-GlobalChampions (WKN DK0ECU) und Arero - Der Weltfonds (WKN DWS0R4). Carmignac Investissement- (WKN A0DP5W), Siemens Global Growth- (WKN 977265) und BCDI-Aktienfonds-Anteile (WKN A2AQJY) seien dem gegenüber eher abgestoßen worden.

Orlemann

Nachhaltigkeit immer wichtiger

Der Trend Richtung Aktien von Gesellschaften mit nachhaltigem Ansatz setzt sich nach Meinung von Orlemann fort. Fonds wie der ÖkoWorld ÖkoVision Classic (WKN 974968) seien gefragt und landeten unterm Strich in den Depots. Das Thema sei nicht nur in den Medien omnipräsent. „Auch bei den Fondsgesellschaften passiert dies bezüglich viel“, weiß Orlemann. Das liege unter anderem an den deutlichen Zuwächsen in dem Segment. Laut Analysehauses Prometeia legte das verwaltete Vermögen europäischer Fondsgesellschaften im Rahmen von ESG-Strategien seit Jahresbeginn um 44 Prozent zu, Tendenz weiter steigend.

Heimische Werte gehen raus

Angesichts der fallenden Aktienkurse trennten sich Fonds-Anleger laut Deisenroth-Boström zumeist von deutschen Werten etwa im Amundi German Equity (WKN 975230) und Baring German Growth Trust Fund (WKN 940132). Der DAX büßte auf Monatssicht von 12.387 auf 11.493 Punkte ein. Das entspricht einem Minus von über 7 Prozent. Tendenziell raus gingen zudem Anteile des Fidelity Funds - European Growth Fund (WKN 973270).

Technologieaktien beliebt

Auf die teils starken Bewegungen der Technologieaktien reagierten Anleger mit Käufen und Verkäufen. Orlemann vergleicht die Ausschläge in der Branche mit dem Biotechnologiesektor. „Das sind spannende Papiere.“ Je nach Marktlage rein oder raus gehandelt werde etwa die Euro-Version des Fidelity Funds - Global Technology Fund (WKN 921800). Das gelte auch für den Deka-Technologie (WKN 515262). Tendenziell ging es mit dem technologielastigen Nasdaq 100 seit Jahresbeginn trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer von 6.360 auf 7.490 Punkte nach oben. Damit liegt der Index gut 17 Prozent im Plus.

von: Iris Merker

15. August 2019, © Deutsche Börse AG

