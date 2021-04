Fonds: Nachhaltiges Handeln wird transparenter

Anleger fokussieren sich auf Technologie-, Biotech-Werte und Unternehmen, die Nachhaltigkeit groß schreiben. Das Interesse an Immobilienfonds ist gewohnt groß.



22. April 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Trotz kleiner Rücksetzer: Zu Ende ist die Partystimmung an den Börsen noch nicht. Der DAX hatte am gestrigen Montag mit 15.503 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht, Dow Jones und Nasdaq schlossen nur knapp unter ihren Allzeithochs. Am Dienstagmittag liegt der DAX bei 15.245 Zählern.

An Aktien scheint nach wie vor kein Weg vorbeizuführen. In den vergangenen vier Wochen ging es mit den wichtigen Indizes einmal mehr nach oben. Etwa legte der DAX auf 15.249 Punkte und damit um 4 Prozent zu. Der breit gefasste S&P 500 verbuchte ein Plus von 5,9 Prozent. Auf satte 6,49 Prozent kommt der Nasdaq, der damit die Verluste vom Februar und März komplett wieder wettgemacht hat.

Auf die Kurssteigerungen im Technologiesektor reagieren Fondsanleger laut Jan Duisberg von der ICF Bank mit Positionierungen. Unter anderem seien der Deka Technologie (DE0005152631) und BGF World Technology Fund (LU0056508442) aktiv gekauft worden. „Für den beliebten BGF sind Anleger sogar bereit, mehr als den von uns berechneten Fair Value zu zahlen.

Viele Orders verbucht Duisberg auch für den klassischen Pictet-Biotech Fonds (LU0112497283), der weltweit in Aktien von Biotechnologie-Unternehmen investiert. Tendenziell defensiv positionierten sich Käufer des gesuchten Aramea Rendite Plus (DE000A0NEKQ8), der seinen Schwerpunkt auf Anleihen legt. „Dieser dient wohl eher als Beimischung zur Absicherung“, schätzt Duisberg. Denn mittelfristig müssten Anleger nach Ansicht des Händlers mit einer Korrektur am Aktienmarkt rechnen. Das könne aber noch einige Wochen dauern.

Ausgeglichenes Bild

Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank spricht von einer ruhigeren Phase an den Märkten mit leicht nachlassender Volatilität. Fondsanleger hielten sich tendenziell zurück. „Es fehlen die Impulse.“ Zu den meist gehandelten Werten mit einem Kaufüberhang zählten der ARERO Der Weltfonds (<LU0360863863>) und der BIT Global Leaders (DE000A2QDRW2). Die Abgaben des DWS Top Dividende (DE0009848119) sieht die Händlerin unter anderem im Zusammenhang mit der Dollarschwäche.

Europäische Unternehmen im Comgest Growth Mid-Caps Europe (IE0004766014) und Growth Europe (IE0004766675) kämen auf der Kaufseite zum Tragen. Gleichzeitig seien der Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund (LU0048578792) und der Cominvest Fondak (DE0008471012) eher abgestoßen worden.

Deisenroth-Boström

Hauptsache ökologisch, sozial und umweltfreundlich

Das Interesse an Investments mit nachhaltigem Ansatz ist laut Duisberg ungebrochen. Derzeit sei der DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz (<LU011711812>) besonders häufig gesucht. Der Fonds setze auf Unternehmen, die in ihre Geschäftsmodelle die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens integrieren.

Transparenz soll steigen

Noch gestaltet sich die Auswahl entsprechender ESG-Werte - das Kürzel steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – als schwierig. Dies soll sich nach dem Willen der EU-Kommission ab 2023 ändern. Sollte der nun vorliegende Vorschlag zur Anpassung der CSR-Richtlinie (Corporate Sustainability Reporting Directive) umgesetzt werden, müssen künftig fast alle börsennotierten Unternehmen mit Sitz in der EU regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen. Das gelte auch für alle Firmen in der EU, die zwei von drei Mindestkriterien – dazu gehören 20 Millionen Euro Bilanzsumme, Nettoumsatzerlöse von 40 Millionen Euro und 250 Mitarbeiter im Durchschnitt des Geschäftsjahres – erfüllen.

Standardisierte Daten für mehr Vergleichbarkeit

Der deutsche Fondsverband BVI findet es gut, dass die EU-Kommission deutlich mehr Unternehmen als bisher verpflichten will, standardisierte Nachhaltigkeitsdaten zu erheben und zu veröffentlichen. Damit würde eine wichtige Voraussetzung erfüllt, um vergleichbare Informationen zu bekommen. Diese bräuchten Investoren für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Zielunternehmen. Zusätzliches Gewicht werde das Thema innerhalb einer Firma erhalten, sollte das Management wie vorgesehen verpflichtet werden, aktiv und nachweislich die Verantwortung für die Sustainability-Berichterstattung zu tragen. Damit werde sich der Bilanzeid neben der Finanzberichterstattung in Zukunft auch auf den Nachhaltigkeitsreport beziehen.

Immobilienfonds immer einen Blick wert

Gewohnt viel los ist im Handel mit Immobilienfonds. Rege gekauft werden nach Angaben von Duisberg der sehr liquide hausinvest (DE0009807016) und Fokus Wohnen Deutschland (DE000A12BSB8). Gute Umsätze erziele der Swiss Life (DE000A2ATC31). „Hier könnte die Liquidität etwas besser sein.“ Dennoch fänden sich für kaufwillige Anleger in der Regel auch Verkäufer.

von: Iris Merker

22. April 2021, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.