Fonds – Mehrheit schlug 2020 ihre Benchmark

Die meisten Aktienstile schnitten 2020 besser ab als ihre Benchmark – dies ist das Ergebnis des aktuellen “Aktiv-Passiv-Navigators“1 von Lyxor ETF. Viele aktive Manager konnten trotz Corona-Krise, hoher Volatilität, geopolitischer Risiken und starker Sektorrotation ihre Portfolios über lange Strecken vorne halten. Dabei nutzen aktive Aktienfondsmanager eine größere Streuung der Renditen, um Alpha zu generieren.

66 Prozent aller Europe Equity Large Cap Fonds schlugen ihre Benchmark

80 Prozent aller Europe Equity Small Cap Fonds waren erfolgreicher als ihre Benchmark

Im Durchschnitt übertrafen ESG Fonds in allen Bereichen ihre Nicht-ESG-Pendants

Im Fixed-Income-Bereich war die Performance gemischt, EM-Fonds hatten die Nase vorn.

Zuverlässige Alpha-Generierung über einen längeren Zeitraum bleibt rar – nur 12 Prozent der Manager weltweiter Aktienfonds waren 2019 und auch 2020 besser als ihr Vergleichsmaßstab

Laut dem „Aktiv-Passiv-Navigator“ übertraf die Mehrheit der aktiven Manager 2020 ihre Benchmark in den meisten Aktienkategorien. Uneinheitliche Reaktionen der Regierungen auf die Pandemie führten zu einer höheren Streuung der Renditen über Länder, Sektoren und Faktoren hinweg, was wiederum Chancen für aktive Aktienmanager schuf. So übertrafen 66 Prozent der europäischen Large-Cap-Manager ihre Benchmark.

Der “Aktiv-Passiv-Navigator” des Lyxor ETF Research and Solutions Teams ist eine detaillierte Analyse der Wertentwicklung von 13.000 in der EU aufgelegter aktiver Fonds, die ein Vermögen von 2,3 Billionen Euro repräsentieren. Diese werden mit ihrer jeweiligen Benchmark verglichen. Die Studie identifiziert zudem die wichtigsten Markttrends, die einen Einfluss auf die globale Marktentwicklung haben und somit die Generierung von Alpha beeinflusst.

Small Caps profitierten

Besonders gut schnitten in 2020 Small-Cap-Fonds ab, da sie stark von der höheren Streuung der Renditen und der gestiegenen Volatilität profitierten: 80 Prozent der aktiven Small-Cap-Manager erzielten in Europa eine Outperformance, während 85 Prozent in Großbritannien dies schafften, da sie einen Brexit-Deal in letzter Minute einplanten und sich entsprechend positionierten.

Bei aktiven Fixed-Income-Fonds war die Wertentwicklung durchwachsen. Viele hatten Mühe, mit der von den Zentralbanken ausgelösten bemerkenswerten Anleihen Rallye wie auch mit der starken Verengung der Credit-Spreads Schritt zu halten. Doch es gab auch einige Lichtblicke. 69 Prozent der Schwellenländeranleihen-Fonds schnitten besser ab als ihre Benchmark. Dies gelang ihnen, indem sie ab dem ersten Quartal kontinuierlich höhere Risiken eingingen und zu Anleihen geringerer Qualität griffen. Dabei nutzten sie divergierende Trends bei Inflation und Konjunkturprogrammen. US Aggregate und Global Aggregate Fixed Income Fonds schnitten mit 54 bzw. 52 Prozent Outperformance gegenüber der Benchmark ebenfalls gut ab. Sie nutzten die sich verändernden Renditekurven und die höhere US-Inflation und erzielten Alpha durch den Erwerb verbriefter, halb-staatlicher und lokaler Emissionen. Passive Produkte schlugen sich dagegen besser bei hochverzinslichen Anleihen: Nur 29 Prozent der High Yield-Fondsmanager in den USA übertrafen ihre Benchmark, da sie von der aggressiven Spread-Verengung getroffen wurden, die eine Streuung der Renditen bremste. Zudem agierten sie übermäßig vorsichtig.

ESG-Fonds schlagen ihre Nicht-ESG-Pendants

2020 entfiel mehr als die Hälfte der Zuflüsse im europäischen ETF-Markt auf ESG-ETFs. Eine überdurchschnittlich gute Performance gab den Anlegern recht: Über alle im „Aktiv-Passiv-Navigator“ untersuchten Anlageklassen hinweg erzielten ESG-ETFs im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Überrendite von 1,4 Prozent gegenüber ihren jeweiligen Konkurrenten.

Insgesamt wird 2020 als ein herausragendes Jahr für aktive Fondsmanager in Erinnerung bleiben. In 85 Prozent aller Anlageklassen übertrafen die relativen Renditen 2020 die des Vorjahres, so die Ergebnisse von Lyxor. Konsistente Alpha-Generierung über einen längeren Zeitraum bleibt jedoch rar. Laut „Aktiv-Passiv-Navigator“ übertrafen nur 12 Prozent der Manager weltweiter Aktienfonds sowohl 2019 als auch 2020 ihre Benchmarks. Über zehn Jahre erzielten gar nur 9 Prozent der World Equity Large Cap-Fonds eine Outperformance. Die meisten aktiven Aktienmanager hatten offensichtlich Probleme damit, die zehnjährige Rallye an den globalen Aktienmärkten zu ihren Gunsten zu nutzen.

Vincent Denoiseux, Head of ETF Research and Solutions bei Lyxor Asset Management, kommentierte: “2020 war beispiellos und forderte das Geschick der aktiven Manager extrem heraus. Dennoch haben viele aktive Aktienmanager im Großen und Ganzen ihren Anspruch erfüllt, Portfolios auch in Zeiten starker Marktturbulenzen zu schützen. Da die langfristige Alpha-Generierung jedoch nach wie vor eine Herausforderung darstellt, müssen Anleger, die auf aktives Management setzen, bei der Verwaltung ihrer Portfolios agil sein und schnell reagieren können. Sie müssen auf aktive Manager setzen können, die in der Lage sind, die Entwicklung der Märkte schnell nutzen zu können. Für weniger taktisch orientierte Investoren dagegen, die eine langfristige Portfolioallokation anstreben, können ETFs eine sinnvolle Alternative sein.”

Jean-Baptiste Berthon, Senior Cross-Asset Strategist bei Lyxor Asset Management, fügte hinzu: “Die makroökonomischen Fundamentaldaten können sich im Laufe des Jahres 2021 normalisieren, doch die Handelsbedingungen können atypisch bleiben. Die je nach Region und Sektor verschieden einsetzende Erholung und das Navigieren durch bereits entsprechend bewertete Anlagen, mit wenigen verlässlichen Portfolio-Absicherungen und anhaltenden Unsicherheiten, können die Arbeit der aktiven Manager nicht einfacher gestalten. Die Streuung von Vermögenswerten und diversifiziertere Anlagethemen unterstützen eine Generierung von Alpha eigentlich aus Sicht einer Bottom-up-Auswahl, jedoch wird Alpha-Generierung durch Markt-Timing schwieriger, und dennoch letztendlich entscheidend sein. Kombinationen aus aktiven und passiven Anlagen können eine stärkere Selektion erfordern, die wiederum von den zugrunde liegenden treibenden Faktoren und deren Rückschlagspotenzial abhängen.”

Quelle: Lyxor