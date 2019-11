Fonds: Lieber festhalten, was man hat

Aktienfonds laufen zwar gut, viele Anleger machen aber lieber Kasse. Bei Mischfonds wird genau auf die Rendite geschaut, nur überzeugende Fonds werden gekauft. Stark gesucht bleiben Technologie- und Immobilienfonds.

FRANKFURT (Börse Frankfurt). Auf den höchsten Stand seit Januar 2018 ist der DAX am heutigen Donnerstagmorgen geklettert, an der Wall Street wurden Anfang der Woche sogar neue Allzeithochs erreicht. Viele Fondsanleger nutzen die hohen Kurse allerdings für Gewinnmitnahmen. „Wir sehen überwiegend Verkäufe von Aktienfonds auf höherem Niveau – bei leicht gestiegenen Umsätzen“, berichtet Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank.

Abgestoßen werden etwa der Unifonds (WKN 849100), der DWS Aktien Strategie Deutschland (WKN 976986) und der Cominvest Fondak (WKN 847101), ebenso internationale Fonds wie der Morgan Stanley INVF Global Opportunity (WKN A1H6XK) und der Carmignac Investissement (WKN A0DP5W). Nur wenige Aktienfonds werden gekauft: Deisenroth-Boström zufolge greifen Anleger beim Comgest Growth Europe (WKN 631025) zu.

Gewinnmitnahmen bei Asiens Aktien

Gute Umsätze verzeichnet die Baader Bank mit asiatischen Aktien. Doch auch hier überwögen die Abflüsse, wie die Händlerin feststellt. „Dabei stehen die Signale im ewig anmutenden Handelsstreit zwischen USA und China eindeutig auf Entspannung. Eine Einigung scheint in greifbarerer Nähe.“ Betroffen von den Verkäufen sind der Baring Hong Kong China (WKN 933583), der Comgest Growth Greater China (WKN 756455) und der Robeco Asia Pacific Equities (WKN 988149). Zuflüsse meldet die Händlerin hingegen für den UBS China Opportunity (WKN 986579).

Deisenroth-Boström

Tech-Fonds mit Plus von 41 Prozent

Bei den Branchenfonds konzentrieren sich Anleger einmal mehr auf Technologiefonds. Beliebt ist vor allem der Fidelity-Fonds FF Global Technology in thesaurierender und ausschüttender Form (WKN A0NGW1, 921800), wie Orlemann beobachtet. Die thesaurierende Variante ist seit Jahresanfang um 41,4 Prozent gestiegen, in den vergangenen drei Jahren waren es im Schnitt 23,62 Prozent im Jahr, bei der ausschüttenden Variante sind es immer noch 40,4 und 22,6 Prozent. Der Fonds setzt weltweit auf Aktien von Unternehmen, die in besonderer Weise von neuen technologischen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen profitieren könnten: etablierte Wachstumsunternehmen und Adressen, die in zukunftsträchtigen Marktnischen Fuß gefasst haben.

Renditestarke Mischfonds gefragt

Mischfonds stehen in der Gunst der Anleger unverändert weit oben, jedenfalls einige von ihnen. Beliebt ist zum Beispiel der ARERO Weltfonds (WKN DWS0R4), wie Deisenroth-Boström feststellt. Laut Orlemann werden die beiden Flossbach von Storch-Fonds FvS Multiple Opportunities (WKN A0M430) und FvS Multiple Opportunities II (WKN A1W17Y) „kräftig“ gekauft. Gut an kommt dem Händler zufolge auch der Siemens Balanced (WKN A0KEXM), während der Carmignac Patrimoine (WKN A0DPW0) und der Ethna-AKTIV (WKN 764930) abgegeben würden.

Offenbar schauen Anleger auf die Performance. Der Carmignac Patrimoine und der Ethna-AKTIV schneiden im laufenden Jahr und auf Dreijahressicht im Vergleich zu den anderen Mischfonds am schlechtesten ab: Top-Performer ist der FvS Multiple Opportunities mit 17,8 Prozent seit Anfang Januar und 7,3 im Dreijahresdurchschnitt. Hingegen kommt der Carmignac-Fonds seit Jahresanfang „nur“ auf ein Plus von 8,3 Prozent und auf Dreijahressicht auf 0,15 Prozent p.a., der Ethna-AKTIV auf 8,5 und 1,9 Prozent.

Orlemann

Viel Zuspruch für Immofonds

Sehr viel um geht in Immobilienfonds. „Mein Eindruck ist, dass es sogar noch mehr ist als sonst“, meint Orlemann. Ganz vorne auf der Umsatzliste der ICF Bank steht der Grundbesitz Europa (WKN 980700) mit hohen Zuflüssen, aber auch einigen Abflüssen. Ebenfalls überwiegend gekauft wird der HausInvest (WKN 980701), während sich im Deka-Immobilien Europa (WKN 980956) Käufe und Verkäufe die Waage halten. Sehr gesucht ist Orlemann zufolge auch der UniImmo Deutschland (WKN 980550), meist gekauft werde auch der Grundbesitz Global (WKN 980705). Abgestoßen wird lediglich der sich in Abwicklung befindende CS Euro Real (WKN 980500).

von: Anna-Maria Borse

7. November 2019, © Deutsche Börse AG

