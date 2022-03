Fonds: Erholung mit moderaten Umsätzen nach Paniktief

Massive Verkäufe dominieren den Fondshandel im Krisen-März. Die einsetzende Erholung wird von Privatanleger*innen skeptisch begleitet. Immobilienfonds und nachhaltige Produkte bleiben als Stabilitätsanker gefragt.



24. März 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Nach dem jüngsten Ausverkauf im März kehren Fondsanleger*innen zaghaft an die Börsen zurück. „Wir hatten gigantische Umsätze während der Abwärtsbewegung, die aktuelle Erholung findet bei eher moderateren Umsätzen statt“, berichtet Matthias Präger vom Handel der Baader Bank auf dem Frankfurter Parkett. Auch und gerade außerbörslich seien die Investor*innen sehr aktiv gewesen. Viele nutzen aber auch die Erholung, um schließlich doch zu verkaufen. Bei ihnen scheine sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass Börsen keine Einbahnstraßen sind, sie agierten entsprechend vorsichtig.

„Ein Mix aus nachlassender Kriegsangst und sinkenden Zinssorgen sorgt für die Rückkehr der Anleger“, berichtet Jan Duisberg, Händler der ICF Bank. Den Marktteilnehmer*innen sei klar, dass der Spielraum der Notenbanken für Zinserhöhungen begrenzt ist. Das schüre die Risikobereitschaft ein wenig. Doch auch Duisberg stellt ein verhaltenes Geschäft fest: „Nach dem Paniktief ist der Markt fast in die alte Schwankungsspanne zurückgekehrt – ein positives Zeichen.“

Aktienfonds: Deutschland, Europa und USA auf den Verkaufslisten

Bei nationalen wie internationalen Aktienfonds dominieren bei der Baader Bank Verkäufe: Besonders viele Verkaufsaufträge stellt Präger für den DWS AKKUMULA (DE0008474024) und den FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND (LU0731782404) fest.

Auch bei Fonds mit Fokus Deutschland oder Europa nutzen Anleger*innen steigende Kurse für den Ausstieg. „Wir erleben gigantische Umsätze“, beschreibt Präger den Handel. Verkauft würden vor allem der AB - EUROZONE EQUITY PORTFOLIO (LU0095325956), der DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND (DE0009769869) und der auf Nebenwerte fokussierte Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies (LU1864952335). Hingegen war beim Mischfonds Fidelity European Growth (LU0048578792) das Jahrestief von 15,16 Euro ein willkommener Einstieg. Moderat gekauft werde auch der DWS CONCEPT PLATOW (LU1865032954), ein Fonds mit deutschen Nebenwerten.

Duisberg berichtet, dass Anleger*innen allmählich Interesse an Technologie- und Mischfonds entwickeln. So steige bei der ICF Bank die Nachfrage bei guten Umsätzen nach dem FF - Global Technology Fund (LU0115773425) von Fidelity und dem Flossbach-Mischfonds Welt (LU0952573482).

Kein Handel mit Russland-Fonds – Ende nicht absehbar

Kalt erwischt habe die Investor*innen nach Einschätzung von Duisberg, als Fonds mit Russland-Bezug vom Handel ausgesetzt worden. Wann sich das ändern werde, sei nicht absehbar.

Asien: Lockdowns und Konjunktursorgen schrecken Anleger*innen ab

Präger sieht auch im Tagesgeschäft, dass sich Anleger*innen von Asienfonds trennen: „Die Krise geht an Asien nciht spurlos vorbei, und Corona bringt immer wieder Lockdowns mit sich, die die Wirtschaft belasten“, begründet er die Verkaufsmotive der Kund*innen, die sich vor allem in beträchtlichen Verkäufen im HSBC Global Investment Funds – Chinese Equity (LU0039217434) und im INVESCO Greater China Equity (LU0048816135) auswirken. „Zum Kauf von Asien-Fonds sehen Anleger derzeit wenig Grund.“

Immobilien: Vorher wenig beachtet, nun Sicherheitsträger

Duisberg berichtet hingegen, dass Immobilienfonds weiter sehr rege gehandelt werden „Vor allem die ehemaligen Stiefkinder, die wenig liquide waren und weite Spreads aufwiesen, sind jetzt als Stabilitätsanker favorisiert.“ Dazu gehören der Swiss Life European Real Estate Living and Working (DE000A2ATC31), der Wertgrund WohnSelect (DE000A1CUAY0) und der WestInvest InterSelect (DE0009801423).

Der Fokus Wohnen Deutschland (DE000A12BSB8), der schon die Corona-Krise nach Einschätzung von Duisberg mit am besten überstanden hat, werde nun vor allem gekauft. „Stabilität ist gefragt.“ Gerade Immobilienfonds würden von den Unwägbarkeiten profitieren, sagt der ICF Bank-Händler: „Angebot und Nachfrage sind hier vorhanden, Käufe und Verkäufe sind ausgeglichen, die Spreads sind eng.“ Sehr liquide sei momentan der UNIIMMO: EUROPA (DE0009805515). Ein hohes Handelsaufkommen stellt Duisberg im Deka-ImmobilienEuropa (DE0009809566) fest.

Edelmetalle: Verkäufe nach der Rally

Die abgeebbte Rally der Edelmetalle hinterlässt im Handel der Baader Bank Spuren: Edelmetallfonds werden nach Angaben von Präger bei hohen Umsätzen verkauft. Das sei vor allem im BlackRock Global Funds - World Mining Fund Fonds (LU0075056555) zu beobachten und im BlackRock Global Funds World Gold (LU0055631609).

Nachhaltigkeit bleibt Dauerbrenner

Das Thema Klimaschutz und nachhaltiges Investieren bleibt aber auch in der aktuellen Krise en vogue: Duisberg berichtet von Kaufinteresse im Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 1 Fonds (<DE000A0M03Y9>), sowie im Siemens Balanced (DE000A0KEXM6) Mischfonds/Primär Anleihen Europa (DE000A0KEXM6) und im Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable (LU0161535835).

von: Antje Erhard 24. März 2022, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.