Folgeerscheinungen der Bitcoin-Rallye: Von drastischen Grafikkarten-Preisanstiegen, Konjunkturschecks, Scams und Milliarden

Die Bitcoin-Rallye schreitet voran: alleine binnen der letzten 7 Tage kletterte der Preis der Digitalwährung um 8,8 Prozent nach oben. Dies hat auch Folgen für jene, die nicht in Kryptowährungen investieren. In einer neuen Infografik stellt Block-Builders.de interessante Fakten und Informationen rund um die Auswirkungen des Krypto-Hypes vor.

Für das Schürfen von Kryptowährungen sind leistungsstarke Grafikkarten notwendig. Das zunehmende Interesse an Bitcoin & Co. treibt die Preise der Grafikkarten in die Höhe – nicht zu knapp, wohlgemerkt. So stieg der Preis der RX 580 8GB Grafikkarte von AMD seit November 2020 um satte 77,6 Prozent. Auch bei diversen NVIDIA-Grafikkarten lässt sich ein ähnlicher Effekt feststellen.

Indes zeigt die Infografik, dass viele US-Amerikaner die Stimulus-Schecks im Angesicht der Pandemie dafür verwenden, Kryptowährungen zu kaufen. So stieg die Zahl der Einlagen und Käufe jener Währungen im vergangenen Jahr unmittelbar nach Ausgabe der Hilfszahlungen stark an. In wenigen Tagen erhalten Millionen von Bürgern erneut Schecks, und es scheint wahrscheinlich, dass hiermit abermals viele in Bitcoin & Co. investieren.

Eine weitere Nebenfolge ist der erhöhte Energiebedarf: so fallen für die Bitcoin-Infrastruktur jährlich 120 Terawattstunden an. Damit liegt der Strombedarf sogar über dem gesamten Bedarf der Vereinigten Arabischen Emirate. Ob dies in Relation zum Nutzen steht, das wird kontrovers diskutiert.

Auch die Polizei scheint im Angesicht der Rallye zunehmend gefragt. Gemäß des Landeskriminalamts Niedersachsen nutzen kriminelle Akteure die Höhenflüge der Kryptowährungen aus, um ahnungslose Laien zu betrügen. Auf Fake-Webseiten können Anleger vermeintlich in Bitcoin investieren, wobei die eingezahlten Gelder nicht mehr ausgezahlt werden.

Wie die Infografik aufzeigt, wirken sich die Höhenflüge der Digitalwährungen auf unterschiedliche Bereiche aus. Fest steht, dass Anleger zuletzt enorme Renditen einfahren konnten. Investitionen berühmter Persönlichkeiten wie beispielsweise Elon Musk befeuern den Trend weiterhin. Allerdings sind Milliardeninvestitionen kein Novum. So kaufte (oder transferierte) beispielsweise im September 2019 eine anonyme Person 94.505 Bitcoins, die seither auf der Wallet sind. Der heutige Wert: über 5 Milliarden US-Dollar.



