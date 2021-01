Fokus auf die Wall Street: Diese drei Konzerne legen heute Zahlen vor

1. Nokia (WKN 870737)

Am meisten gehandelt auf dem Stuttgarter Börsenparkett werden am Dienstag die Papiere des finnischen Kommunikations-Konzerns Nokia. Die Aktie sprang gestern Nachmittag in Folge eines positiven Analysten-Kommentares um zeitweise 17% an. Außerdem scheinen Privatanleger das Papier in verschiedenen Online-Foren zu diskutieren und koordiniert einzusteigen. Dieses Vorgehen konnte in den letzten Tagen auch bei der GameStop-Aktie beobachtet werden – welches für große Kursausschläge nach oben wie unten sorgt.



2. SAP (WKN: 716460)

Seit längerer Zeit mal wieder unter den Umsatzspitzenreitern in Stuttgart ist heute die SAP-Aktie. Die Papiere gewinnen über 1,9% und notieren bei knapp 108,50 Euro pro Stück. Wie gestern bekannt wurde, wurde die Preisspanne für den geplanten Börsengang der SAP-Tochter Qualtrics von bislang 22 bis 26 Dollar auf nunmehr 27 bis 29 Dollar angehoben. So könnte man bei dem IPO bis zu 1,7 Milliarden einnehmen. SAP plant indes den Großteil (84 %) der Qualtrics-Anteile im Mutterkonzern zu behalten.



3. Allianz (WKN: 840400)

Ebenfalls gefragt unter Stuttgarter Anleger ist die Aktie des Münchner Versicherungs-Konzerns Allianz. Seit einem halben Jahr läuft die Allianz-Aktie in einer breiten Spanne zwischen 150 und 200 Euro überwiegend seitwärts, ohne nach oben ausbrechen zu können.