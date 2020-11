Im Fokus: Europa

Norwegian Air

Die Aktie der Fluglinie Norwegian Air (WKN: A0BLAH) strauchelt erneut: Die Fluggesellschaft hat bereits seit längerem Schulden in Milliardenhöhe und kämpft in der Corona-Krise mehr denn je ums Überleben. Vor einer guten Woche hatte die norwegische Regierung mitgeteilt, dem Unternehmen keine weiteren Kredite zu gewähren. Daraufhin stellte Norwegian Air Gläubigerschutz für die in Irland ansässigen Tochterunternehmen. Dies gibt dem Unternehmen Zeit zur Umstrukturierung und das Geschäft kann, wenn auch unter Aufsicht, weiterbetrieben werden. Die Anleger reagierten allerdings skeptisch: Aktuell liegt die Aktie mit knapp 12 % im Minus.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.