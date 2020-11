Im Fokus: Europa

Kreuzfahrtreedereien



Hoch volatil zeigten sich in dieser Woche die Aktien der Kreuzfahrtreedereien wie Carnival (WKN: 120071), Norwegian Cruise (WKN: A1KBL8) oder Royal Caribbean (WKN: 886286). Tagesgewinne von zwischenzeitlich bis zu 40% waren zu beobachten. Carnival nutzte den Kursanstieg kurzerhand und gab neue Aktien aus, um Rücklagen aufzufüllen. Alle Titel konsolidierten in den darauffolgenden Tagen.





Auch bei den gebeutelten Aktienkursen der Fluggesellschaften sorgten die positiven Nachrichten zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff für ein wahres Kursfeuerwerk. Ein Beispiel: Am Montag sprang der Kurs der Ryanair-Aktie (WKN: A1401Z) von 13 Euro auf 15,50 Euro um fast 20 % in die Höhe. Verschiedene Analysten erhöhten ihre Kursziele und sehen ein gewisses Vertrauen in die Erholung der Luftfahrtbranche in den nächsten beiden Jahren. 2022 könnten bereits wieder 80 % der Umsätze von 2019 eingeflogen werden.

