Im Fokus: Deutschland

Die vergangene Handelswoche verläuft aus kurstechnischer Sicht recht ereignisarm: So wie der DAX die Handelswoche begonnen hat, so neigt sich diese auch zum Ende; nämlich knapp unter der Marke von 13.300 Punkten. Positiven Impfstoffmeldungen zum Trotz konnte der DAX vor allem wegen eines stark steigenden Euro keine weiteren Kurssprünge verzeichnen. Ein starker Euro ist bei Anlegern nicht gerne gesehen, da er die exportorientierte deutsche Wirtschaft tendenziell belastet.



Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Gern gesehener Gast in Depots sind scheinbar die Papiere des Walldorfer SAP-Konzerns: Auch in dieser Handelswoche gehen an der Börse Stuttgart die meisten Papiere von SAP (WKN: 716460) um. Die Aktie hat seit ihrem Kurseinbruch von Ende Oktober kräftig an Wert verloren. Immerhin stabilisiert sich das Papier nach einer freundlichen Handelswoche über der Marke von 100 Euro.

In Stuttgart ebenfalls rege gehandelt werden in dieser Woche die Papiere des Versicherungs-Konzerns Allianz (WKN: 840400). Die Münchener teilten am Mittwoch mit, das allgemeine Assekuranzgeschäft der australischen Bank Westpac Group zu übernehmen. Für eine Summe von 725 Millionen australischen Dollars wechselt die Versicherung den Besitzer. Mit diesem Zukauf stärkt die Allianz unter anderem ihr Hausrats- und Kfz-Versicherungs-Geschäft. Anleger scheint die Meldung hingegen nicht zu überzeugen. Die Papiere zeigen sich auf Wochensicht nahezu unverändert bei 199 Euro.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 SAP

716460 1.284 2 ALLIANZ 840400 750 3 VOLKSWAGEN 766403 741 4 TUI TUAG00 729 5 DAIMLER 710000 718 6 BAYER BAY001 706 7 LUFTHANSA 823212 633 8 VARTA A0TGJ5 619 8 BASF BASF11 619 10 E.ON ENAG99 456

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum 26. November bis 2. Dezember an der Börse Stuttgart





Finanztrends Video zu SAP



