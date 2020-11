Im Fokus: Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

DAX

Auch diese Börsenwoche startete mit der Ankündigung eines Corona-Impfstoffes, diesmal aus dem Hause AstraZeneca. Der DAX zeigte sich daraufhin solide über der Marke von 13.000 Punkten und kratzte sogar an der Marke von 13.300 Punkten. Nach einer ansonsten ruhigen Handelswoche scheinen die Anleger aber auf weitere Impulse zu warten.



Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





SAP

Meistgehandelte Aktie der Stuttgarter Anlegern war auch in der vergangenen Handelswoche die SAP (WKN: 715460). Anfang der Woche wurde berichtet, dass Blackrock, der drittgrößte Einzelaktionär des Unternehmens, seine Position beim Software-Konzern weiter aufgestockt hat. Wirklich Aufwind verlieh diese Nachricht der Aktie jedoch nicht, sie schwankt weiterhin um die Marke von 100 Euro.

TUI

In Stuttgart rege gehandelt wurde in der vergangenen Woche auch die TUI-Aktie (WKN: TUAG00), die ihren Erholungstrend fortsetzt. Getrieben von positiven Meldungen von Impfstoffherstellern kann die Aktie des Reisekonzerns auf Monatssicht ein Plus von 75% verzeichnen. Doch bei aktuell knapp sechs Euro fehlt der Aktie nach wie vor ein gutes Stück bis zu den Kursen zu Beginn des Jahres, als TUI noch über 11 Euro notierte.

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum 19. bis 25. November an der Börse Stuttgart

