Im Fokus: Deutschland

Für das deutsche Leitbarometer geht eine durchaus volatile Handelswoche zu Ende. Der DAX pendelte zwischen der Marke von 13.050 und 13.250 hin und her, ohne nennenswert Boden gut zu machen. Für die Investoren scheint nach den Kursanstiegen in Folge der positiven Impfstoff-Meldungen der letzten Wochen vorerst kein weiteres Kurspotenzial in Sicht zu sein.



Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Wieder einmal am meisten gehandelt wurden in dieser Woche die Papiere von SAP (WKN: 716460). Nach den enttäuschenden Zahlen von vor drei Wochen musste die Aktie herbe Verluste hinnehmen. Nach einer raschen Erholung konsolidiert sich der Kurs mittlerweile um die 100 Euro-Marke. Auf Monatssicht steht dennoch ein Minus von ca. 25% zu Buche.

Für die deutsche Automobilbranche ist die Woche vor allem vom Autogipfel der Bundesregierung geprägt. Diese sicherte den Automobilkonzernen Unterstützung in Milliardenhöhe zu. Für Daimler (WKN: 710000) bedeutet das: Konzernumbau, Fokus auf Elektromobilität und Verlagerung einiger Produktionsstandorte nach Asien. Den Investoren scheint die Strategie jedenfalls zu gefallen; die Aktie gewinnt auf Wochensicht knapp 4%.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 SAP

716460 1.634 2 DAIMLER 710000

1.026 3 ALLIANZ 840400 996 4 VARTA A0TGJ5 918 5 VA-Q-TEC AG 663668 841 6 BAYER BAY001 701 7 LUFTHANSA 823212

693 8 VOLKSWAGEN 766403 681 9 BASF BASF11 627 10 TUI AG TUAG00 549

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum 12. bis 18. November an der Börse Stuttgart

