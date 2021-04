Im Fokus: Coinbase, BioNTech, CureVac

Dow Jones

Während in Deutschland und Europa die Dividenden- und Hauptversammlungssaison im vollen Gange ist, läuft an der Wall Street die Berichtssaison zum abgelaufenen ersten Quartal – und diese scheint Anleger durchaus zu überzeugen. So konnten unter anderem der weltweit größte Pharma-Konzern Johnson & Johnson und der Konsumgüter-Gigant Procter & Gamble die Markterwartungen in dieser Woche übertreffen. Darüber hinaus kündigten die beiden im Dow Jones gelisteten Konzerne an, ihre Dividende zu steigern. Auch der Dow-Jones-Index konnte davon profitieren und steht mit rund 34.000 Punkten nur knapp unter seinen Allzeithochs von rund 34.250 Punkten.

Der mit Abstand meistgehandelte Wert unter Stuttgarter Anlegern war in der vergangenen Handelswoche die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase. Seit ihrem IPO am vergangenen Mittwoch musste die Coinbase-Aktie (WKN A2QP7J) aber bereits herbe Verluste von über 20% hinnehmen. Nach verschiedenen Meldungen in den letzten Tagen herrscht für Anleger nun jedoch Gewissheit: Die Coinbase-Aktie wird an der Börse Stuttgart weiterhin zu den regulären Handelszeiten von 8 bis 22 Uhr gehandelt.

Außerdem äußerst beliebt unter unseren Anlegern: Die Aktien der Impfstoff-Unternehmen BioNTech (WKN A2PSR2) & CureVac (WKN A2P71U). Aktionäre der beiden Gesellschaften haben im Moment durchaus Grund zur Freude – das könnte man jedenfalls vermuten, wenn man die Aktien-Charts der beiden Unternehmen betrachtet. Sowohl BioNTech-Papiere (+93%) als auch die CureVac-Aktie (+127%) konnten in den letzten sechs Monaten deutlich zulegen.

In dieser Woche wurde außerdem bekannt, dass Hausärzte in Deutschland vorzugsweise mit Impfstoff von BioNTech und Pfizer (WKN 852009) beliefert werden. Probleme bei den Konkurrenten Johnson & Johnson (WKN 853260) sowie AstraZeneca (WKN 886455) lässt darüber hinaus auch CureVac auf eine schnellere Zulassung seines Impfstoffs hoffen. Politiker in Deutschland forderten bereits die Notfallzulassung des CureVac-Impfstoffs, um entstandene Engpässe auszugleichen. Welche Impfstoff-Aktien außerdem im Fokus unserer Anleger stehen, erfahren Sie in unserem Impfstoff-Special.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 COINBASE GLOBAL INC. A2QP7J

2.219 2 BIONTECH SE (ADRS) A2PSR2

1.775 3 CUREVAC N.V. A2P71U 1.430 4 SUNHYDROGEN INC. A2P662

677 5 PLUG POWER INC. A1JA81

585 6 NEL ASA A0B733

385 7 APPLE INC. 865985 332 8 BALLARD POWER SYSTEMS INC. A0RENB

327 9 MODERNA INC. A2N9D9

304 10 LINDE PLC A2DSYC

301

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 15. April bis zum 21. April an der Börse Stuttgart

