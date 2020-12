Im Fokus: Asien

Weitere Suchergebnisse zu "Fast Retailing":

Nikkei 225

Ruhig war es in dieser Woche an der Börse in Tokyo. Der Nikkei 225 konnte nur leicht zulegen, aber der Zugewinn von 268 Zählern und der Schlussstand von 26.805 Punkten bedeutet trotzdem wieder ein neues 30-Jahreshoch.

Die beiden Indexschwergewichte Fast Retailing und die SoftBank Group legten nach guten Nachrichten zu:





Nissan Motor

Fast Retailing (WKN: 891638) kletterte um gut 5 % nach oben. Bei der Muttergesellschaft der Bekleidungskette Uniqlo sind die Verkaufszahlen in der Coronakrise weniger stark eingebrochen wie befürchtet und der Onlinehandel wuchs stärker zu als erwartet.

Nexon

SoftBank (WKN: 891624) stieg um 4 %. Hier sehen die Augen der Investoren hauptsächlich auf die Bewertung des immensen Beteiligungsportfolios. Die immer noch anhaltende Euphorie an den Weltmärkten mit immer neuen Höchstständen an den Börsen lässt die Hoffnung steigen, dass nach den riesigen Abschreibungen bei der letzten Bewertungsrunde das Pendel jetzt in die andere Richtung ausschlägt. Allein die 25 % hohe Beteiligung an DoorDash, einem Online-Essenslieferant aus den USA, der kurz vor seinem Börsengang steht, würde ungefähr 5 Mrd. US-Dollar wert sein, wenn der Emissionskurs in der Mitte der vorgesehenen Price-Range an den Markt gehen würde. Diese Beteiligung ist SoftBank in der letzten Finanzierungsrunde eingegangen und hat dafür 680 Mio. US-Dollar investiert.

