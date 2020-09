Im Fokus: Amerika - Nasdaq und Snowflake

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":





Nasdaq 100



Der Nasdaq bewegte sich in dieser Woche im negativen Bereich. Die hohe Bewertung der Tech-Werte scheint die Anleger zu verunsichern, ein stabiler Trend lässt sich derzeit nicht erkennen. Da der Widerstand bei 11.069 Punkten nicht weit vom aktuellen Stand bei 11.080 Punkten entfernt liegt, kann die nächste Woche dementsprechend noch einige Turbulenzen für die Tech-Werte bereithalten.



Snowflake (WKN: A2QB38)



An der Wall Street sind einige Investoren wieder in Feierlaune: Beim spektakulären Börsengang des Datendienstleisters Snowflake konnte gleich zu Beginn eine unglaubliche Performance beobachtet werden. Die Bewertung übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. So konnte das Unternehmen insgesamt 3,4 Milliarden US-Dollar einsammeln und damit den bisher größten Börsengang des Jahres auf das Parkett legen. Das Papier wurde am Donnerstag zwischenzeitlich bei rund 210 Euro gehandelt, was gegenüber dem IPO-Preis von rund 100 Euro einem Aufschlag von fast 110% entspricht.

