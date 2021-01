Im Fokus: Amerika

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Dow Jones

Wenn es nach den US-Börsen geht, konnten die Amerikaner die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten wohl kaum erwarten. Dieser Eindruck entsteht zumindest beim Blick auf die Charts des US-Leitindex Dow Jones und des S&P 500: So markierte der Dow nach der Antrittsrede des neuen US-Präsidenten prompt neue Allzeithochs und notiert bei fast 31.200 Punkten.





Interessante Entwicklungen im Detail:





SunHydrogen





Der mit Abstand meistgehandelte Wert an der Stuttgarter Börse war in dieser Woche das amerikanische Wasserstoff-Unternehmen SunHydrogen (WKN A2P662). Wie der Name verrät, produziert das Unternehmen Wasserstoff mit Solar-Energie. Durch das angekündigte „grüne“ Konjunkturprogramm der neuen US-Administration hofft das Unternehmen auf volle Auftragsbücher. Die SunHydrogen-Aktie konnte sich in den vergangenen drei Monaten verzehnfachen.

Plug Power





Weiter gefragt bleibt auch Plug Power (WKN A1JA81). Das Wasserstoff-Unternehmen konnte in den vergangenen Wochen große strategische Partnerschaften eingehen und hofft, somit neue Märkte erschließen zu können. Anleger nahmen in den vergangenen Handelstagen nach den starken Kursgrwinnen aber wohl Gewinne mit, die Papiere notieren knapp 15% tiefer. Welche Wasserstoff-Aktien die Stuttgarter Anleger darüber hinaus handeln und ob die Blase bald platzt, erfahren Sie in unserem Spezialeinblick.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 SUNHYDROGEN INC.

A2P662 3.810 2 ALDEYRA THERAPEUTICS INC. A111X8 2.197 3 PLUG POWER INC. A1JA81 1.815 4 CLEAN POWER CAPITAL CORP.

A2QG78

1.298 5 NEL ASA A0B733

1.140 6 ZAPTEC AS A2QEA9 1.012 7 SAMSUNG SDI CO. LTD. (GDRS)

923086

895 8 BALLARD POWER SYSTEMS INC.

A0RENB 836 9 XIAOMI CORP. A2JNY1

784 10 BIONTECH SE (ADRS)

A2PSR2

739

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 14. bis zum 20. Januar an der Börse Stuttgart

