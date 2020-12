Im Fokus: Amerika

Dow Jones

Der Dow Jones kämpft um die hart errungene Marke von 30.000. Kurze Abtaucher wurden bei den Anlegern immer wieder als Chance zum Kauf genutzt.

Interessante Entwicklungen im Detail:





Airbnb

Den größten Börsengang des Jahres legte die Aktie des Online-Zimmervermittlers Airbnb (WKN: A2QG35) auf's Parkett. Das Unternehmen ging gestern zu einem Ausgabepreis von 68 US-Dollar in den Handel und stieg bis zum Börsenschluss um 112%. Auch Stuttgarter Anleger können die Aktie über uns handeln.





Doordash

Der Essens-Auslieferer Doordash Inc (WKN: A2QHEA) feierte am Mittwoch sein Börsendebut. Der Aktie wurde eine Preisspanne von 90 bis 95 Dollar zugerechnet. Der erste Kurs lag dann letztlich bei unglaublichen 182 Dollar, womit das Unternehmen fast 70 Milliarden Dollar an der Börse wert wird. Die Aktie ist nur in Amerika gelistet.





Die 10 meistgehandelten Auslandsaktien

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum vom 3. bis 9. Dezember an der Börse Stuttgart

