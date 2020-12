Im Fokus: Amerika

Nadaq 100 & Dow Jones

Während der Nasdaq 100 in dieser Handelswoche um gut 450 Punkte auf knapp 12.500 Punkte zulegt, macht der Dow Jones bis dato keinen großen Stich nach vorne.

Impfstoff-Aktien

Weiterhin gefragt sind in dieser Woche die Impfstoffaktien rund um BioNTech, CureVac & Moderna. BioNTech und sein Partner Pfizer konnten am Montag den nächsten Erfolg verzeichnen und bekamen eine Impfstoff-Zulassung der britischen Gesundheitsbehörden. Das Thema bleibt also in aller Munde und Depots.

Salesforce & Slack

In dieser Woche wurde ein absoluter Mega-Deal bekannt gegeben: Das US-amerikanische Cloudunternehmen Salesforce.com (WKN: A0B87V) kauft den Bürokommunikationsdienst Slack (WKN: A2PGZL). Damit steht Salesforce ab jetzt in direkter Konkurrenz zu Microsoft, die bereits vor ein paar Jahren an Slack interessiert waren. Microsoft startete jedoch eine eigene Plattform „Teams“ anstatt eine Übernahme zu realisieren. Slack bietet Saleforce nun völlig neue Vertriebswege. Salesfoce geht mit sehr guten Quartalszahlen und Ausblick für das nächste Jahr in diese Übernahme.

Zum Factsheet von Slack

Zum Factsheet von Salesforce









