Im Fokus: Amerika

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Dow Jones

Neues Allzeithoch: Am Dienstag knackte der Dow Jones die Marke von 30.000 Punkten. Damit konnte jeder der drei großen bekannten amerikanischen Indizes trotz der Corona-Krise dieses Jahr ein Allzeithoch verzeichnen. Übrigens: Auch der Russell 2000 schloss diese Woche auf einem neuen Rekordhoch.

Interessante Entwicklungen im Detail:





Moderna





Die europäische Kommission gab diese Woche bekannt, dass sie 80 Millionen Dosen Covid-19 Impfstoff von Moderna (WKN: A2N9D9) kaufen wird. Nachdem Goldman Sachs das Kursziel des amerikanischen Impstoffherststellers noch zusätzlich erhöhte, konnte die Aktie gut 10 % steigen.

Zum Factsheet von Moderna | Kaufen | Verkaufen





Tesla





Auch viele amerikanische Aktien können trotz der Corona-Krise neue Hochs verzeichnen. So auch Tesla (WKN: A1CX3T): Seit Bekanntgabe der Aufnahme in den breitgefächerten Index S&P 500 kannte der amerikanische Elektrofahrzeughersteller nur einen Weg: nach oben. Einen Tag vor Thanks Giving erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch von 574 US Dollar.

Zum Factsheet | Kaufen | Verkaufen

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum 19. bis 25. November an der Börse Stuttgart

Finanztrends Video zu Nel ASA



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.