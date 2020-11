Im Fokus: Amerika

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Nasdaq 100 & Dow Jones

„Ein Bullen-Markt, der seinen Anlegern von Höchstständen bis hin zu den gewünschten Rücksetzern alles bietet“: So beschreibt einer unserer Händler die aktuelle Lage an Amerikas Börsen. Der Dow Jones hat die Marke von 30.000 Punkten im Blick – eine wichtige Schwelle für den weiteren Kursanstieg. Der Technologie-Index Nasdaq 100 bleibt in der Performance hinter den Value-Werten aus dem Dow Jones zurück, zu wessen Gunsten einige Investoren umzuschichten scheinen.

Moderna & BioNTech

Zwar schoss nach der Bekanntgabe, dass der Covid-19 Impfstoff von Moderna (WKN: A2N9D9) mit 94 % eine höhere Wirksamkeit aufweist als der von BioNTech (WKN: A2PSR2), der Kurs nach oben auf rund 88 Euro. Aktuell wird der Wert nun bei rund 78 Euro gehandelt. BioNTech legte direkt nach und hob die Wirksamkeit seines Impfstoffes nach neuen Testreihen auf 95% an. Laut ersten Verhandlungen mit den einzelnen Ländern sollen die Impfdosen so schnell wie möglich ausgeliefert werden – womöglich bereits in diesem Jahr.

Boeing

Für Boeing (WKN: 850471) ist die lange Hängepartie um die 737 Max nach rund anderthalb Jahren vorüber. Der Vogel darf wieder durch die Lüfte fliegen – woraufhin die Aktie zeigte, welches Potential in ihr steckt. Sie ist seitdem sehr volatil: Es zeichnet sich eine interessante nächste Woche ab.

