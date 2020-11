Im Fokus: Amerika

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Nasdaq 100, Dow Jones & S&P 500

Die amerikanischen Indizes zeigten diese Woche, welch unglaubliche Power in ihnen steckt: Nach dem Wahlsieg Joe Bidens und der Bekanntgabe des BioNTech-Impfstoffes setzten die Börsen zu einem Höhenflug an. Der Dow Jones legte innerhalb von fünf Tagen um über 1.500 Punkte auf 29.600 Punkte zu. Der S&P 500 stieg um 129 Punkte auf 3.570 Punkte. Lediglich die Technologiewerte im Nasdaq profitieren nicht im gleichen Ausmaß. Die großen Verlierer waren die Stay-at-Home-Aktien aus der Nasdaq.

Interessante Entwicklungen im Detail:

BioNTech

Im Fokus diese Woche: das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech (WKN: A2PSR2) und sein Partner Pfizer (WKN: 852009), die einen Durchbruch bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes vermelden: Die Wirksamkeit liegt nach ersten Testphasen bei 90 %. Diese Daten sind durchaus repräsentativ, da bis dato über 34.000 Probanden an der Massenimpfung teilgenommen haben. Auch an der Börse kam die Nachricht gut an: Die Aktie von BioNTech stieg im Hoch auf knapp 99 Euro; sie stabilisiert sich bei einem Niveau von 91 bis 92 Euro.

Plug Power

Auch Wasserstoffaktien zählten in dieser Woche wieder zu den großen Gewinnern: Plug Power (WKN: A1JA81) stieg aufgrund der Hoffnung, dass Joe Biden als Präsident an einem amerikanischen „Green Deal“ arbeitet und Wasserstoff als großer Profiteur daraus hervorgeht. Die Aktien von Plug stiegen auf über 19 Euro und markierten damit ein neues Allzeithoch.

RANG AKTIE WKN PREISFESTSTELLUNGEN* 1 BIONTECH

A2PSR2

12.238 2 PFIZER 852009

3.259 3 BYD

A0M4W9

3.074 4 CUREVAC

A2P71U

2.697 5 AMAZON

906866

2.589 6 ALIBABA

A117ME

2.400 7 SAMSUNG 923086

2.195 8 PLUG POWER

A1JA81

2.159 9 AURORA CANNABIS A2P4EC

1.866 10 JINKOSOLAR

A0Q87R

1.584

* gemessen an der Anzahl der Preisstellungen im Zeitraum 5. bis 11. November an der Börse Stuttgart

