Im Fokus: Aktienmärkte International

Die amerikanischen Indizes gaben im Wochenverlauf weiter nach. Der Dow Jones verlor 2%, während es für den S&P 500 und die High-Tech-Werte des Nasdaq 100 knapp 3% bergab ging. Auch jenseits des Atlantiks waren die Zins- und Inflationssorgen die bestimmenden Themen. Mit einer Arbeitslosenquote von lediglich 3,6% zeigt sich der US-Arbeitsmarkt sehr stabil. Damit besteht in den Augen der Notenbank Vollbeschäftigung in den USA. Die FED hat dadurch die Möglichkeit, sich primär der Bekämpfung der steigenden Inflation zu widmen. Die OECD hat die Aussichten für das Wachstum der Weltwirtschaft aufgrund des Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden Folgen von 4,5% auf 3% heruntergenommen.

Interessante Entwicklungen im Detail:





Amazon





Die Amazon-Aktie ist die am häufigsten gehandelte Aktie am Börsenplatz Stuttgart in der abgelaufenen Handelswoche. Die Aktien des E-Commerce und Cloud-Anbieters wurden am Montag im Verhältnis 20:1 gesplittet. Mit einem aktuellen Kurs von 110,50 Euro dürfte die Aktie für viele Kleinanleger investierbar werden. Durch den optisch niedrigeren Kurs wird Amazon auch ein Anwärter für die Aufnahme in den preisgewichteten Dow Jones Index.

Tesla





Die Tesla-Aktie zeigte sich mit einer Handelsspanne von 650 Euro bis 735 Euro in den letzten Handelstagen wiederholt sehr volatil. Nachdem in der Gigafactory Shanghai im April lediglich knapp 11.000 Autos aufgrund des Lockdowns produziert werden konnten, stieg die Produktion im Mai wieder auf über 33.000 Elektroautos an. Vor dem Lockdown konnten beinahe 20.000 Elektroautos in der Woche produziert werden.

