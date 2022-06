Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Die amerikanischen Indizes legten im Wochenverlauf weiter zu. Besonders der Nasdaq 100 setzte seinen Aufschwung fort und legte im Wochenvergleich über 5% zu. Von seinem Verlaufstief am 20. Mai konnte er sich inzwischen um mehr als 12% lösen. Die seit dem 23. Mai stellvertretende Vorsitzende der FED, Lael Brainard, bestätigte die Erwartungen der Finanzmärkte über zwei weitere Zinserhöhungen um 0,5% bei den nächsten beiden FED-Sitzungen im Juni und Juli. Für September könnte Brainard sich auch einen weiteren Zinsschritt von 0,5% vorstellen, sofern die Inflationsraten weiterhin hoch bleiben. Am heutigen Freitag werden die US-Arbeitsmarktdaten für Mai veröffentlicht.





Interessante Entwicklungen im Detail:





Amazon





Die Amazon-Aktie ist der am häufigsten gehandelte Auslandswert am Börsenplatz Stuttgart. Von ihrem Verlaufstief am 24. Mai konnte die Aktie inzwischen wieder um mehr als 20% zulegen. Aktionäre, die die Amazon-Aktie per 27. Mai in ihren Depots hatten, können sich über die Einbuchung von 19 weiteren Amazon-Aktien freuen. Der E-Commerce- und Cloudgigant führt einen 20:1 Aktiensplit durch.

NVIDIA





Die Aktie des Halbleiterentwicklers NVIDA wurde in den letzten Handelstagen sehr rege am Börsenplatz Stuttgart gehandelt. NVIDIA legte in der vergangenen Woche seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vor. Der Umsatz konnte um 46% auf 8,288 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Aufgrund einer Vertragsstrafe aus der gescheiterten Übernahme von ARM in Höhe von 1,35 Milliarden US-Dollar ist der Nettogewinn jedoch um 15% auf 1,618 Milliarden US-Dollar gefallen. Die NVIDIA-Aktie konnte in einem freundlichen Börsenumfeld auf Wochensicht über 8% zulegen.

