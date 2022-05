Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Die amerikanischen Indizes legten im Wochenverlauf zu, obwohl die Foto-App Snap zu Wochenbeginn ihre Umsatz- und operative Gewinnprognose revidiert hat. Das Unternehmen spürt die sinkenden Werbeausgaben von Kunden. Damit gaben auch die Kurse der von Werbeausgaben abhängigen Unternehmen, wie Alphabet, Meta und Twitter, nach.

Die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der FED zur Wochenmitte beruhigte anscheinend die Märkte. Die amerikanische Notenbank plant weitere Zinsschritte von 50 Basispunkten bei den nächsten Notenbanksitzungen. Einige Marktteilnehmer hatten mit stärkeren Zinsschritten gerechnet. Im ersten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt in den USA bereits annualisiert um 1,5% gefallen.

Interessante Entwicklungen im Detail:





Tesla





Unter den internationalen Aktien stand dieser Tage einmal mehr die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla im Fokus der Anleger. Die Tesla-Aktie notierte in einer Handelsspanne von 580 bis knapp 690 Euro und zeigt sich damit wieder einmal als sehr volatil. Für den europäischen Produktionsstandort in der brandenburgischen Grünheide hat Tesla die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für ein 100 Hektar großes Grundstück eingereicht. Auf dem Gelände sollen ein Güterbahnhof, Logistikflächen und Stellplätze entstehen.

Amazon





Die Amazon-Aktie ist in den letzten Wochen Dauergast bei den am häufigsten gehandelten Auslandsaktien. Auf der Hauptversammlung am Mittwoch kündigte CEO Andy Jassy an, die hohen Kosten durch die Inflation, die Lieferkettenprobleme und der Corona-Pandemie in den Griff bekommen zu wollen. Der operative Profit ist im ersten Quartal 2022 um 58% auf 3,669 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal gefallen.

