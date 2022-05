Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Die amerikanischen Indizes gaben in Wochenverlauf weiter nach. Besonders der Nasdaq100 ist auf Wochensicht mit einem Minus von knapp 7% unter die Räder gekommen. Unter der Marke von 12.000 Punkte notierte der Nasdaq100 zuletzt vor knapp anderthalb Jahren. Die Inflation ist in den USA im April um 8,3% gestiegen. Im März lag die Inflationsrate noch bei 8,5% gegenüber dem Vorjahresmonat. Nach den starken Anstiegen der letzten Monate ist die Inflationsrate erstmals seit August 2021 wieder gefallen. Jedoch hatten die Analysten mit einem geringeren Anstieg der Inflationsrate von 8,1% gerechnet. Damit ist die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung um 0,75% auf der nächsten FED-Sitzung gestiegen.





Interessante Entwicklungen im Detail:





Amazon





Wie bereits in der letzten Handelswoche ist Amazon der meistgehandelte Auslandstitel am Börsenplatz Stuttgart. Der Ausverkauf bei den amerikanischen High-Tech-Werten geht auch an Amazon nicht spurlos vorbei. In den letzten drei Monaten verlor die Aktie knapp ein Viertel ihres Wertes. Damit verlor die Aktie sogar stärker als der Nasdaq 100, der auf 3-Monatssicht knapp 16% nachgegeben hat.

Plug Power





Die Aktien der im Wasserstoffbereich tätigen Unternehmen, Plug Power und NEL Asa wurden in der abgelaufenen Handelswoche sehr rege gehandelt. Nachdem Plug Power am Montag seine Quartalszahlen veröffentlicht hatte, brach der Aktienkurs sehr stark ein. Der Wasserstoff-Brennstoffzellenhersteller konnte seinen Umsatz zwar von 71,9 Millionen US-Dollar auf 140,8 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Jedoch erhöhte sich unter dem Strich auch der Nettoverlust von 60,7 Millionen US-Dollar auf 156,4 Millionen US-Dollar. Auf Wochensicht verliert die Aktie über 35%.

