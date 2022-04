Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Ihre Kursgewinne zu Wochenbeginn gaben die amerikanischen Indizes im weiteren Wochenverlauf wieder ab. Besonders der technologielastige Nasdaq 100 musste Federn lassen. Bereits im ersten Quartal schnitt der Tech-Index schlechter als der Dow Jones und der marktbreite S&P 500 ab. Zusätzlich sorgte die Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls am Mittwoch für Kursverluste. Die Mitglieder der Notenbank diskutierten bei der Sitzung am 16. März über eine stärkere Erhöhung der Leitzinsen als die beschlossenen 25 Basispunkte. Im Gespräch war bereits eine Leitzinserhöhung von 50 Basispunkten. Doch aufgrund des Krieges in der Ukraine nahm die Fed vorerst davon Abstand.

Interessante Entwicklungen im Detail:





BioNTech





Die BioNTech-Aktie war die meistgehandelte Auslandsaktie in der abgelaufenen Handelswoche in Stuttgart. Eine israelische Studie zur zweiten Boosterimpfung von über 60-jährigen zeigt einen besseren Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung im Vergleich zu einer einmaligen Boosterimpfung. Doch bereits nach sechs Wochen ist durch die zweite Boosterimpfung kein besserer Schutz mehr festzustellen. Untersucht wurden die Daten von 1,2 Millionen Personen. Die BioNTech-Aktie konnte zu Wochenbeginn indes bis auf 170 Euro zulegen, bevor sie ihre Kursgewinne wieder abgab und bis in den Bereich von 150 Euro fiel.

Zur BioNTech-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Tesla





Seit mehreren Wochen gehört die Tesla-Aktie zu den am häufigsten gehandelten Auslandsaktien in Stuttgart. Im ersten Quartal 2022 konnte Tesla über 305.000 Autos produzieren, im Vorjahresquartal waren es noch über 180.000. Am Donnerstag eröffnete Elon Musk am Firmensitz in Austin (Texas) mit „Giga Texas“ einen weiteren Produktionsstandort. Dort sollen jährlich 500.000 Fahrzeuge vom Model Y produziert werden. Vor knapp zwei Wochen wurde auch der europäische Produktionsstandort in der brandenburgischen Grünheide in Betrieb genommen. Das Gelände in Austin ist über 810 Hektar groß, in der Grünheide sind es 300 Hektar.

Zur Tesla-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.