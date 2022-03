Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Die amerikanischen Indizes verzeichneten in der abgelaufenen Handelswoche Kursgewinne. Besonders stark legte der Nasdaq 100 mit über 4% zu. Dabei verzeichneten die Aktien von NVIDIA und Tesla gar zweistellige Kursgewinne. Nachdem die Fed in der letzten Woche mit ihren Leitzinserhöhungen begann, erwarten die Marktteilnehmer für die kommenden Monate bis zu sechs weitere Erhöhungen der Leitzinsen in den Bereich von 1,75 bis 2,00%. Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries kletterte im Wochenverlauf über die Marke von 2,40%. Anfang März lag deren Rendite noch unter 2%.

Wie bereits in der Vorwoche gehörte die Amazon-Aktie zu den am häufigsten gehandelten Auslandsaktien in Stuttgart. In der laufenden Handelswoche übersprang die Amazon-Aktie wieder die Marke von 3.000 Euro. Zuletzt notierte sie zu Jahresbeginn auf diesem Niveau. Neben dem angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 20:1 für Aktionäre, die die Aktie am 27.05.2022 nach Geschäftsschluss im Depot haben, legt Amazon auch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar auf.

Auch die Aktie des Elektroautopioniers Tesla wird auf dem Stuttgarter Börsenparkett in der abgelaufenen Handelswoche sehr rege gehandelt. Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck weihten gemeinsam mit dem Tesla CEO Elon Musk in dieser Woche die europäische „Gigafactory“ von Tesla in der brandenburgischen Grünheide ein. In der ersten Ausbaustufe will Tesla jährlich bis zu 500.000 Elektroautos des Model Y bauen. Bei Vollauslastung beschäftigt Tesla in der Grünheide 12.000 Mitarbeiter, aktuell sind dort 3.000 Mitarbeiter beschäftigt. Für die Tesla-Aktie selbst ging es in dieser Handelswoche über 18% auf 917,60 Euro bergauf.

